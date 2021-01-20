«Даже не поняла, что произошло»: раненную при обстреле ВСУ Татьяну Таратайко из Донбасса спасло неравнодушие участкового

23 сентября 2019 года вооружённые формирования Украины открыли огонь по селу Коминтерново Новоазовского района Донецкой области. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел вёлся из зенитных установок, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В то утро 67-летняя Татьяна Таратайко работала на своём приусадебном участке в Коминтернове. Около полудня она пожгла сухую траву и направилась в дом. Пройдя метров десять, пенсионерка услышала громкий хлопок.

«Я почувствовала жгучую боль в правом бедре и увидела, что нога кровоточит. Это был единичный взрыв, я даже не поняла, что произошло, — рассказывает Татьяна. — На мои крики сбежались соседи и помогли добраться до дома фельдшера, которая проживала в нашем селе».

Фельдшер обработала раны и наложила повязку, но Татьяне требовалось обследование в больнице. Из-за постоянных обстрелов скорая помощь в Коминтерново не выезжала, но женщине повезло: участковый инспектор поселения узнал о её ранении и отвёз в соседнее село, откуда пенсионерку смогли забрать медики.

В итоге Татьяну Таратайко доставили в Новоазовскую центральную районную больницу, где ей был поставлен диагноз «слепое осколочное ранение правого бедра».

Потребовалась операция, после которой Татьяна Ивановна ещё около недели находилась на стационарном лечении.