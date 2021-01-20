«Даже не поняла, что произошло»: раненную при обстреле ВСУ Татьяну Таратайко из Донбасса спасло неравнодушие участкового
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23 сентября 2019 года вооружённые формирования Украины открыли огонь по селу Коминтерново Новоазовского района Донецкой области. По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, обстрел вёлся из зенитных установок, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

В то утро 67-летняя Татьяна Таратайко работала на своём приусадебном участке в Коминтернове. Около полудня она пожгла сухую траву и направилась в дом. Пройдя метров десять, пенсионерка услышала громкий хлопок.

«Я почувствовала жгучую боль в правом бедре и увидела, что нога кровоточит. Это был единичный взрыв, я даже не поняла, что произошло, — рассказывает Татьяна. — На мои крики сбежались соседи и помогли добраться до дома фельдшера, которая проживала в нашем селе».

Фельдшер обработала раны и наложила повязку, но Татьяне требовалось обследование в больнице. Из-за постоянных обстрелов скорая помощь в Коминтерново не выезжала, но женщине повезло: участковый инспектор поселения узнал о её ранении и отвёз в соседнее село, откуда пенсионерку смогли забрать медики.

В итоге Татьяну Таратайко доставили в Новоазовскую центральную районную больницу, где ей был поставлен диагноз «слепое осколочное ранение правого бедра».

Потребовалась операция, после которой Татьяна Ивановна ещё около недели находилась на стационарном лечении.