«Подошёл к окну, и раздался взрыв»: муж Надежды Сергиенко из Горловки погиб от осколков залетевшего во двор снаряда

30 июля 2015 года Калининский и Никитовский районы Горловки подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. МЧС Донецкой области зафиксировало несколько попаданий снарядов в жилые дома. В ходе ночного обстрела погибли два мирных жителя, шестеро получили ранения различной степени тяжести.

На время активных боевых действий летом того года 65-летние Надежда и Николай Сергиенко переехали в квартиру своих родственников в Никитовский район Горловки — как им тогда казалось, в наиболее безопасное место.

30 июля супруги и их родные проснулись около 04:00 от шума — разрывов артиллерийских снарядов на улице. Один взрыв прогремел совсем близко от дома, послышались крики.

«Мы подскочили с кровати и начали собирать вещи, чтобы спуститься в подвал. Муж подошёл к окну. В этот момент во дворе разорвался снаряд, — вспоминает Надежда Сергиенко. — В квартире посыпались стекла, одна из стен на кухне разрушилась. Я поспешила посмотреть, что случилось, и увидела Николая лежащим на полу».

Надежда стала звонить в скорую помощь, но, подойдя ближе, поняла, что муж уже мёртв. Как выяснилось позже, Николай получил осколочное ранение в живот с тяжёлыми повреждениями внутренних органов и скончался на месте. На следующий день в Горловке прошли его похороны.