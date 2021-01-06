Наталья Григорьева из Горловки получила ранение при попытке выйти из укрытия
06 января 2021

«Осколки полетели во все стороны»: Наталья Григорьева из Горловки получила ранение при попытке выйти из укрытия

25 июля 2020 | 10:01

СК возбудил 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

07 июля 2020 | 13:47

СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ

08 июня 2020 | 16:40

СК возбудил дело после обстрела посёлка в ДНР со стороны ВСУ

03 апреля 2020 | 12:08

СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР

25 марта 2020 | 11:48

СК России возбудил три новых дела по факту обстрелов в Донбассе

04 марта 2020 | 15:06

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

19 февраля 2020 | 10:40

СК России возбудил два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе

06 февраля 2020 | 09:36

СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

04 февраля 2020 | 10:24

СК показал фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

03 февраля 2020 | 11:41

СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР

Ранним утром 24 января 2015 года ряд населённых пунктов Донецкой области подвергся массированному артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. В конце дня городской совет Горловки сообщил о пяти погибших и десяти раненых. В городе были повреждены линии электропередачи, отсутствовало водоснабжение.

Семья 58-летней жительницы Горловки Натальи Григорьевой в тот день пряталась от обстрела в подвале своего частного дома. Около 13:30 взрывы прекратились, наступило затишье.

Муж Натальи решил выйти из укрытия. Она сама вместе с дочерью и внуками осталась в подвале. Спустя несколько минут обстрел возобновился.

«Я поднялась из подвала, чтобы позвать мужа. В этот момент во дворе прогремел сильный взрыв, осколки снаряда полетели во все стороны. Я почувствовала жгучую боль в правом предплечье», — вспоминает Григорьева.

Она закричала, к ней подбежала дочь и помогла спуститься обратно в укрытие. Дочь обработала матери раны, наложила жгут, чтобы остановить кровотечение, и вызвала скорую.

Врачи приехали через полчаса и доставили раненую в больницу. Наталья Ивановна провела в хирургическом отделении около трёх недель.