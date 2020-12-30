31 мая 2015 года украинские силовики обстреляли пригород Горловки из танков. В результате артиллерийского удара по жилым массивам погибли три мирных жителя, ещё несколько человек получили ранения.

В тот день 72-летняя Надежда Фесенко приехала в гости к своей 70-летней сестре Валентине Ткаченко, проживающей в пригороде Горловки, в посёлке Бахмутка. Около шести часов вечера женщины вышли прогуляться по огороду.

Надежда шла впереди и услышала, как у сестры зазвонил телефон. Женщина обернулась, чтобы поинтересоваться, кто звонит. В этот момент прогремел взрыв.

«Я не могла понять, что происходит, только увидела, что Валентина упала на землю. В этот момент у меня потемнело в глазах, и я потеряла сознание, — вспоминает Надежда Фесенко. — Когда я пришла в себя, в ушах ещё стоял шум. Я с трудом поднялась, ноги были посечены осколками, из ран лилась кровь. Я подошла к сестре и увидела, что она мертва. Валентина лежала на земле лицом вниз, на её спине было огромное пятно крови».

Несмотря на ранения, Надежда нашла в себе силы дойти до соседей, которые оказали ей первую медицинскую помощь и позвонили в скорую.

Врачи из-за обстрела приехать не смогли. Сосед на своём автомобиле доставил Надежду Фесенко в соседний посёлок, откуда врачи отвезли её в одну из больниц Горловки.

Помимо множественных осколочных ранений нижних конечностей, поясницы и лица, пенсионерке был поставлен диагноз «баротравма, сопровождающаяся сотрясением головного мозга». В тот же день Надежде сделали операцию по извлечению осколков.

Лечение заняло два месяца, но женщину до сих пор беспокоят частые головные боли, постоянный шум в ушах, а также снижение слуха.