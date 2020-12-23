Семья Натальи Пущиной из Макеевки несколько месяцев жила в подвале, спасаясь от обстрелов

16 августа 2014 года Донецк и окрестности города подверглись массированному обстрелу. Украинские силовики несколько раз в течение дня открывали миномётный огонь по жилым районам самопровозглашённой республики. За сутки погибли десять мирных жителей, многие получили ранения.

В тот день 57-летняя жительница Макеевки Наталья Пущина вместе с сестрой Валентиной готовилась к похоронам подруги, погибшей за два дня до этого. Рано утром женщины срезали на своём участке цветы для церемонии. Дочь Натальи Викторовны была на работе, а 13-летняя внучка Маргарита спала в доме.

«Я собирала букеты, когда услышала над собой свист. Нам говорили: когда свистит — сразу падай. Но я не успела, потому что повсюду были розы. Я нагнулась, но, может, это меня и спасло — осколок попал мне только в левую руку», — вспоминает Наталья.

Пенсионерка быстро поднялась и уже собралась бежать к соседу в доме напротив, чтобы он отвёз её в больницу, но вернулась к сестре, которая в момент обстрела находилась на другом конце участка.

Валентина Викторовна сильно не пострадала. Осколки по касательной задели её по ногам, и она сама уже торопилась помочь сестре обработать рану перекисью. Но Наталья Викторовна побежала проверить внучку. От испуга Маргарита спряталась под диван.

Несмотря на продолжающийся обстрел, сосед помог сёстрам добраться до больницы. Врачи быстро обработали раны Валентины и отправили её домой. А Наталью забрали на операцию, в ходе которой врачи извлекали осколки из плеча и области груди.

Пенсионерка провела в больнице несколько дней. За это время пациентам неоднократно приходилось спускаться в бомбоубежище из-за сильных обстрелов. Долечивалась Наталья Викторовна уже дома.

Вернувшись домой, женщина обнаружила, что её дочь перенесла всё необходимое для жизни в подвал. Там семья прожила несколько месяцев. Не раз вместе с ними в подвале укрывались и соседи.