Вадим Лобузов из Донецка едва не погиб во время обстрела ВСУ
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27 августа 2014 года, согласно отчёту ОБСЕ, увеличилась интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ. Массированные бомбардировки привели к большим потерям среди мирных жителей. А в жилом квартале Калининского района, который расположен примерно в 5 км от центра города, наблюдатели мониторинговой миссии видели, как горел Дом культуры.

Когда начался обстрел, у 41-летнего Вадима Лобузова был обеденный перерыв. Преподаватель располагавшегося в ДК Донецкого городского молодёжного центра вышел на улицу, на часах было 14:45. 

«Я услышал свист, более того — даже увидел, как летит снаряд. Он приземлился примерно в 30 метрах от меня. Если бы не дерево, в которое он влетел, то снаряд разорвался бы непосредственно рядом со мной. Взрывной волной меня отбросило метров на восемь, с меня даже слетела обувь. Когда падал, думал: если поднимусь, значит, живой, — рассказывает Вадим Лобузов. — После взрыва я ничего не слышал, кое-как заполз в помещение ДК. Когда немного пришёл в себя, стал помогать другим людям укрыться в подвальном помещении центра, потому что обстрел не закончился».

Всего рядом с Домом культуры упало девять снарядов, некоторые из них попали непосредственно в здание центра, в результате чего оно сгорело. По словам Вадима, повезло, что в тот момент в ДК не было детей.

Осколки снаряда порезали Вадиму живот и ноги, но он не стал обращаться в больницу из-за большого количества тяжелораненых людей. Мужчина самостоятельно вытащил осколки.

Но через день всё равно пришлось обратиться за помощью — резко подскочило давление, дала о себе знать контузия. Врачи назначили терапевтическое лечение. Вследствие контузии у Вадима упало зрение, периодически поднимается давление.