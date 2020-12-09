Из-за полученного в ходе обстрела ПТСР Кристина Винокурова из Донецка не может жить самостоятельно

3 июня 2015 года, несмотря на режим прекращения огня, Донецкая область подверглась массированному обстрелу. Согласно отчёту ОБСЕ, в тот день только в одну городскую больницу Донецка обратились более 20 человек с осколочными ранениями, некоторые получили серьёзные травмы. Впоследствии власти Донецкой области сообщили о 15 погибших.

После начала боевых действий на юго-востоке Украины 31-летняя Кристина Винокурова вместе со своей мамой Лидией переехала из частного дома в Куйбышевском районе Донецка на съёмную квартиру в соседнем Кировском районе. В тот день, 3 июня 2015 года, женщины вернулись на участок проверить хозяйство и покормить сторожевых собак.

Около 14:30 начался артобстрел. Кристина с мамой укрылась в подвале. Дождавшись окончания канонады, они поспешили в обратный путь.

Кристина ехала на велосипеде в сторону автобусной остановки, недалеко позади неё шла Лидия. В этот момент обстрел возобновился. Примерно в десяти метрах от девушки разорвался артиллерийский снаряд.

«Я упала на землю и увидела, что по моим рукам течёт кровь, также я ощутила кровь на спине. Боли я не чувствовала из-за шокового состояния. Я кратковременно теряла сознание и не понимала, что происходит вокруг. В ушах стоял шум», — вспоминает Кристина Винокурова.

К счастью, Лидия не пострадала. Вместе с прохожими она пыталась оказать дочери первую помощь. Матери удалось остановить проезжающую мимо машину и попросить водителя отвезти Кристину в ближайшую больницу (скорая отказалась выезжать из-за продолжающегося обстрела).

Девушку доставили в областную травматологию, обработали раны и извлекли осколки. Помимо осколочных ранений, Кристине диагностировали баротравму и сотрясение головного мозга.

В тот же день девушка уехала домой, однако её состояние стремительно ухудшалось. Кристину мучили сильные головные боли и бессонница, а также постоянный шум в ушах. Через два дня её доставили в оториноларингологическое отделение донецкой больницы, где она находилась на стационарном лечении около двух недель.

После выписки Кристину направили в психоневрологический диспансер. Из-за перенесённых событий девушка начала страдать от провалов в памяти. Врачи поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

Кристина до сих пор находится под наблюдением специалистов психоневрологического диспансера. Девушка не может обходиться без помощи близких и жить самостоятельно.