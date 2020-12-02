Владимир Ерин погиб в Донбассе после попадания снаряда в многоэтажку
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27 ноября 2014 года артиллерия украинской армии обстреляла ряд населённых пунктов Донецкой области. Несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, для некоторых они оказались смертельными.

Артобстрел в посёлке Новый Cвет Старобешевского района области в тот день начался в 15:20. В это время 49-летний Владимир Ерин смотрел спортивную передачу по телевизору у себя дома. Мужчина жил на седьмом этаже многоквартирного дома.

Один из снарядов через балкон попал в комнату, где находился Владимир. Боеприпас пробил стену между батареей и подоконником и взорвался.

Соседи услышали крик Владимира и поспешили к нему на помощь. Они взломали дверь в квартиру и обнаружили его лежащим на полу недалеко от сорванной батареи. Отопительный сезон был в самом разгаре, и Владимир получил сильные ожоги. Осколки снаряда отсекли ему ногу и вспороли живот.

К месту трагедии приехали врачи и сотрудники МЧС. Когда Владимира несли на носилках в карету скорой помощи, он шептал: «Скорее бы умереть». Обезболивающее не помогало, от полученных увечий раненый сильно страдал.

«По дороге в больницу он скончался. В заключении было сказано: многочисленные ранения и травмы, несовместимые с жизнью, — рассказывает Светлана Ерина, жена родного брата Владимира. — Владимир жил один, до начала боевых действий работал в строительном управлении, потом его сократили».

Родственники Владимира ещё долгое время находили в квартире погибшего осколки взорвавшегося снаряда.