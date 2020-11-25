Евгений Ткачёв из Донбасса попал под обстрел по пути на рынок

7 февраля 2015 года несколько районов Донецкой области подверглись массированному артиллерийскому обстрелу. В результате действий ВСУ многие мирные жители получили ранения, для нескольких они оказались смертельными.

В девять утра в тот день Евгений Ткачёв — житель посёлка Никитовка, что в пригороде Горловки, — отправился на продуктовый рынок. И тут внезапно начался обстрел. Мужчина попытался спрятаться, но не успел — один из снарядов взорвался примерно в десяти метрах позади него.

«Я ощутил удар в правое плечо и почувствовал, как по спине потекла кровь. Я присел на землю, закрыл голову руками и стал ждать, когда закончится обстрел», — вспоминает Евгений.

Через какое-то время мужчина нашёл в себе силы встать и обратиться за помощью к сотрудникам ближайшего поста Народной милиции. Евгению долго пытались вызвать скорую, но из-за продолжающегося обстрела врачи не могли приехать в посёлок.

Тогда милиционеры остановили проезжавшую мимо гражданскую машину и попросили водителя доставить пострадавшего в ближайший фельдшерский пункт, где его уже ждала карета скорой помощи.

Впоследствии Евгения доставили в городскую больницу Горловки. В травматологическом отделении больницы Ткачёву диагностировали «огнестрельные осколочные слепые ранения грудной клетки, правой ягодицы, правого плеча с повреждением плечевой кости, сосудов и лучевого нерва».

Евгений находился на лечении в больнице два с половиной месяца, продолжительное время ему пришлось носить чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова.