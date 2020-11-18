Брат с сестрой были ранены в прифронтовой Саханке
18 ноября 2020

«Из ноги извлекли около 40 осколков»: брат с сестрой были ранены в прифронтовой Саханке

25 июля 2020 | 10:01

СК возбудил 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

07 июля 2020 | 13:47

СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ

08 июня 2020 | 16:40

СК возбудил дело после обстрела посёлка в ДНР со стороны ВСУ

03 апреля 2020 | 12:08

СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР

25 марта 2020 | 11:48

СК России возбудил три новых дела по факту обстрелов в Донбассе

04 марта 2020 | 15:06

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

19 февраля 2020 | 10:40

СК России возбудил два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе

06 февраля 2020 | 09:36

СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

04 февраля 2020 | 10:24

СК показал фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

03 февраля 2020 | 11:41

СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР

7 мая 2020 года ВСУ обстреляли село Саханка, расположенное на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики. В результате пострадали мирные жители, в том числе дети.

Утром того дня на работу к местной жительнице Тамаре Гладкой в сельский Дом культуры пришла её 13-летняя дочь Настя с двоюродным братом-ровесником Димой. Пока Тамара работала, дети гуляли недалеко от входа в здание. Примерно в 11 часов утра женщина услышала, как снаружи прогремел взрыв, и выбежала на улицу.

«Я увидела, что из головы Насти текла кровь, и стала заводить детей в клуб. Но тут же прозвучал второй взрыв. Осколками ранило меня и Диму», — вспоминает Тамара Гладкая.

На место происшествия прибыли сотрудники Народной милиции ДНР, чтобы эвакуировать пострадавших. В этот момент обстрел возобновился, но раненых удалось вывезти — их доставили в больницу Новоазовска.

Врачи диагностировали у Насти осколочное ранение головы и сотрясение мозга, у Тамары — контузию и осколочные ранения левой ноги и плеча. Дима получил огнестрельный перелом обеих костей правой голени и локтевой кости, а также множественные осколочные ранения.

«Дима перенёс несколько операций. Врачи извлекли из его ноги около 40 осколков», — рассказывает мама мальчика Лилия Панченко.

В тот день в результате обстрела ранения получили ещё двое мужчин, которые занимались ремонтно-строительными работами на крыше Дома культуры.