Брат с сестрой были ранены в прифронтовой Саханке

7 мая 2020 года ВСУ обстреляли село Саханка, расположенное на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики. В результате пострадали мирные жители, в том числе дети.

Утром того дня на работу к местной жительнице Тамаре Гладкой в сельский Дом культуры пришла её 13-летняя дочь Настя с двоюродным братом-ровесником Димой. Пока Тамара работала, дети гуляли недалеко от входа в здание. Примерно в 11 часов утра женщина услышала, как снаружи прогремел взрыв, и выбежала на улицу.

«Я увидела, что из головы Насти текла кровь, и стала заводить детей в клуб. Но тут же прозвучал второй взрыв. Осколками ранило меня и Диму», — вспоминает Тамара Гладкая.

На место происшествия прибыли сотрудники Народной милиции ДНР, чтобы эвакуировать пострадавших. В этот момент обстрел возобновился, но раненых удалось вывезти — их доставили в больницу Новоазовска.

Врачи диагностировали у Насти осколочное ранение головы и сотрясение мозга, у Тамары — контузию и осколочные ранения левой ноги и плеча. Дима получил огнестрельный перелом обеих костей правой голени и локтевой кости, а также множественные осколочные ранения.

«Дима перенёс несколько операций. Врачи извлекли из его ноги около 40 осколков», — рассказывает мама мальчика Лилия Панченко.

В тот день в результате обстрела ранения получили ещё двое мужчин, которые занимались ремонтно-строительными работами на крыше Дома культуры.