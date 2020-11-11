Пенсионерка Людмила Будянская из Донецка была ранена на прогулке с собакой

2 августа 2016 года ВСУ обстреляли из тяжёлых орудий окраины Донецка. В частности, под огонь попали жители Петровского района. В результате массированного обстрела двое получили ранения.

Около пяти утра Людмила Будянская выгуливала собаку во дворе своего дома. Вдалеке слышались звуки взрывов. Когда пенсионерка дошла до угла дома, разрывы снарядов стали слышны более отчётливо. Тогда Людмила Даниловна решила вернуться домой.

«Я позвала собаку, и в этот момент над моей головой прогремел взрыв. Взрывной волной меня отбросило в сторону. Я ударилась о стену дома и потеряла сознание, — вспоминает Людмила Будянская. — Когда я пришла в себя, то почувствовала сильную боль в теле, правая рука была неестественно вывернута назад. Я не могла встать на ноги, поэтому начала ползти в сторону дома».

Добравшись до дома, Людмила Даниловна присела на ступеньках у подъезда. Через какое-то время её увидела из окна своей квартиры соседка Оксана, которая тут же поспешила на помощь. Женщина пыталась вызвать скорую, но медики отказывались приезжать из-за продолжающегося обстрела. Соседка из другого подъезда помогла пенсионерке подняться и дойти до квартиры.

Примерно через 40 минут приехала бригада скорой помощи. К тому моменту у Людмилы Даниловны началось сильное головокружение и рвота. Женщина уже не могла самостоятельно передвигаться. Врачи госпитализировали её.

Две недели Людмила Даниловна находилась на лечении. После выписки в течение месяца женщина пыталась самостоятельно поставить себя на ноги. Но за это время состояние её здоровья только ухудшилось.

«Меня беспокоили постоянные головные боли, слабость и головокружения. Я не могла самостоятельно передвигаться, тут же теряла сознание. Поэтому мне пришлось повторно обратиться в больницу за медпомощью», — рассказывает Людмила Даниловна.

Около месяца женщина провела в стационаре, но выздороветь до конца ей так и не удалось. Спустя четыре года после ранения двигательная функция правой руки не восстановилась, что причиняет пенсионерке значительные неудобства в повседневной жизни. В результате полученных во время артобстрела травм Людмила Даниловна стала инвалидом третьей группы.