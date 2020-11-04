В Донбассе три ребёнка получили ранения от попавшего в комнату снаряда

4 мая 2020 года подразделения украинской армии обстреляли жилые районы посёлка Александровка Донецкой области. За 15 минут по домам мирных жителей было произведено около 30 выстрелов из БМП-2 (боевая машина пехоты). В результате обстрелов пострадали три маленькие девочки.

Около шести часов вечера Ольге Радченко на работу позвонил муж Владимир и сказал, что их дочери, шестилетняя Милана и девятилетняя София, а также соседская девочка, семилетняя Настя, ранены.

В момент, когда ВСУ неожиданно открыли огонь по посёлку, девочки играли в доме семьи Радченко. Один из снарядов разорвался в оконном проёме комнаты, где находились дети.

«Милана получила осколочное ранение спины, София была ранена в голову, Насте осколки попали в правую ногу, — рассказывает Ольга Радченко. — Муж тут же вызвал скорую. Милану и Настю увезли в травматологическую больницу, а Соню доставили в больницу им. Калинина, в отделение нейрохирургии. Сейчас девочки чувствуют себя удовлетворительно. Надеюсь, с ними всё будет хорошо».