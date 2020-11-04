В Донбассе три ребёнка получили ранения от попавшего в комнату снаряда

04 ноября 2020
11 сентября 2020 | 09:20
25 июля 2020 | 10:01
07 июля 2020 | 13:47
08 июня 2020 | 16:40
03 апреля 2020 | 12:08
25 марта 2020 | 11:48
04 марта 2020 | 15:06
19 февраля 2020 | 10:40
06 февраля 2020 | 09:36
04 февраля 2020 | 10:24
4 мая 2020 года подразделения украинской армии обстреляли жилые районы посёлка Александровка Донецкой области. За 15 минут по домам мирных жителей было произведено около 30 выстрелов из БМП-2 (боевая машина пехоты). В результате обстрелов пострадали три маленькие девочки.
Около шести часов вечера Ольге Радченко на работу позвонил муж Владимир и сказал, что их дочери, шестилетняя Милана и девятилетняя София, а также соседская девочка, семилетняя Настя, ранены.
В момент, когда ВСУ неожиданно открыли огонь по посёлку, девочки играли в доме семьи Радченко. Один из снарядов разорвался в оконном проёме комнаты, где находились дети.
«Милана получила осколочное ранение спины, София была ранена в голову, Насте осколки попали в правую ногу, — рассказывает Ольга Радченко. — Муж тут же вызвал скорую. Милану и Настю увезли в травматологическую больницу, а Соню доставили в больницу им. Калинина, в отделение нейрохирургии. Сейчас девочки чувствуют себя удовлетворительно. Надеюсь, с ними всё будет хорошо».