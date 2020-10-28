Прожившую всю жизнь в Донбассе Галину Павлютину убил попавший в грудь осколок

11 июля 2019 года окраины Горловки подверглись ожесточённому обстрелу со стороны ВСУ. Его единственной жертвой стала пожилая жительница посёлка Гольмовский, которая всю жизнь прожила в Донбассе и проработала на местном доломитном заводе.

Ирина Тюкова, племянница погибшей 70-летней Галины Павлютиной, хорошо помнит тот день. Обстрел начался в семь утра и продолжался около часа. Потом наступило затишье, и никто из жителей посёлка уже не ожидал, что канонада повторится вновь. Ирина вышла на прогулку с собакой и обошла свой многоквартирный дом, чтобы посмотреть на повреждения после обстрела.

«Было много разрушений, в основном пострадало остекление. Я вернулась к подъезду, в это время соседские дети шли в садик. Внезапно послышался свист. Я без промедления схватила детей и затолкала их в подвал дома, — вспоминает Ирина Тюкова. — Нас сильно оглушило взрывной волной. Мы немного отсиделись в подвале, потом я отвела детей домой».

Вскоре Ирине позвонили родственники и сказали, что Галина Павлютина серьёзно пострадала во время обстрела. От шока женщина сначала не могла понять, о ком идёт речь, а потом осознала, что её тётя смертельно ранена. Когда Ирина прибежала домой к Галине Сергеевне, та уже скончалась.

В палисадники возле пятиэтажного дома, где жила женщина, упало сразу несколько мин 120-мм калибра. В момент обстрела Галина Сергеевна стояла около окна на кухне. Осколки попали ей в грудь, повредив лёгкое. Женщина успела позвонить сыну и сказать, что ранена. Когда мужчина прибежал к матери, дверь в квартиру была закрыта, её хотели уже ломать, но Галина Сергеевна, несмотря на внутреннее кровотечение, из последних сил открыла дверь.

«Она умерла на руках у сына. Тётя жила на пятом этаже, воронка от снаряда была прямо напротив её окон. У всего подъезда были побиты окна, — рассказывает Ирина. — Галина Сергеевна очень любила жить, добродушная женщина, всех нас называла своими детьми, никогда нас не отталкивала».