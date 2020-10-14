«В окно влетел снаряд»: Жанна Сергиенко из Горловки пострадала от взрыва в своей квартире

22 октября 2014 года в результате обстрелов районов Донецкой области несколько человек были ранены, девятилетний ребёнок получил пулевое ранение. В частности, артиллерийским обстрелам подверглась Горловка.

Около шести часов вечера того дня Жанна Сергиенко и её муж отдыхали дома и смотрели телевизор. Внезапно со стороны шахты Южная начался артиллерийский обстрел.

«Я встала с дивана, чтобы перейти в другую комнату, и в этот момент в окно влетел снаряд. Прогремел сильный взрыв, я почувствовала сильный удар в живот и резкую боль во всём теле. Я упала на пол, сознание не потеряла, но из-за страха и боли не могла пошевелиться», — рассказывает женщина.

Спустя несколько минут в квартиру вошли несколько служащих Народной милиции. На своём автомобиле они доставили раненую в городскую больницу Горловки.

В тот же день Жанне сделали операцию, извлекли множество осколков. Во время взрыва женщина также получила ранение правой руки в области предплечья. Несмотря на лечение, её рука до сих пор практически обездвижена.