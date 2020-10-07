Сыновья Инны Мисечко погибли под завалами при обстреле Углегорска

18 января 2015 года Донецкая область пострадала от интенсивного обстрела. В частности, массированному артиллерийскому огню подвергся город Углегорск. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала значительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры, увидела воронки с остатками ракет, а также услышала свыше сотни выстрелов. За сутки погибли несколько человек, в том числе и дети, несколько жителей получили серьёзные ранения.

В доме Ольги Блудовой в Углегорске не было подвала, поэтому в те дни вместе с дочками — восьмилетней Таней и годовалой Настей — она укрывалась от обстрелов у своей подруги Инны Мисечко. Женщина проживала в соседнем доме вместе с сыновьями — 16-летним Романом и семилетним Георгием.

Из-за постоянных обстрелов были перебиты линии электропередач, несколько дней женщины и дети жили без света. 18 января, во время утреннего обстрела, был повреждён водопровод. Около полудня наступило долгожданное затишье, и Ольга с Инной решили набрать воды из скважины.

Перед этим женщины зашли в дом к Ольге, чтобы забрать вёдра. Маленькую Настю они взяли с собой. Дети постарше остались в доме — Рома отдыхал у себя в комнате, Гоша с Таней играли.

Когда подруги подошли к входной двери дома Ольги, они услышали свист, а потом громкий хлопок позади себя.

«Я не поняла, что произошло. Ко мне повернулась Ольга и сказала, что моего дома больше нет. Я обернулась назад и увидела, как с неба падала земля, а на месте моего дома образовалась пустота», — вспоминает Инна Мисечко.

Женщины побежали к обломкам дома. К ним на помощь поспешили соседи и родители подруг. Общими усилиями стали разбирать завалы в надежде найти детей живыми. Матери кричали, но в ответ не доносилось никаких звуков.

Первым обнаружили тело Ромы. Он лежал на своём диване, вместе с кошкой, которая чудом выжила. На обгоревшем теле подростка были множественные осколочные ранения.

В соседней комнате увидели торчащую из-под завалов детскую ручку. Это была Таня.

«Я стала звать её по имени, она с трудом пошевелила пальцами. Нам удалось достать Таню из-под обломков. На ребёнке не было живого места. Все её тело было в ожогах, правая ножка неестественно вывернута, — рассказывает Ольга Блудова. — Соседи смогли вызвать скорую, и нас с Таней увезли в больницу в Дебальцево».

Но там помочь им не смогли. Из-за непрекращающихся обстрелов в больнице отсутствовали необходимые медикаменты, не было квалифицированных врачей. На карете скорой помощи девочку перевезли в реанимацию в соседний Краматорск, где врачи стали бороться за жизнь ребёнка.

Таня перенесла множество операций, ножку девочке удалось спасти, а затем она прошла долгий период реабилитации.

Тело маленького Гоши найти так и не удалось — ребёнок попал в эпицентр взрыва.

«Мы по частям собирали то, что осталось от младшего сына, чтобы похоронить его», — рассказывает Инна Мисечко.

Через пять лет после гибели сыновей Инне всё так же тяжело смириться с их потерей. Спустя некоторое время после трагедии она родила дочку и сына.