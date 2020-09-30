Муж Галины Шевелевой из Шахтёрска не смог восстановиться после ранения
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В ночь на 5 августа 2014 года город Шахтёрск Донецкой области подвергся сильному артиллерийскому обстрелу. Удары ВСУ пришлись по жилому сектору. Сгорело несколько частных домов, огонь переходил с одного участка на другой. Из-за разрушений в городе какое-то время не было ни света, ни газа, ни воды.

Галина Владимировна Шевелева вместе с мужем Геннадием Павловичем (тогда обоим было по 50 с небольшим лет) прятались от обстрелов в подвале своего дома в Шахтёрске. Около двух ночи супруги услышали, как у них во дворе прогремел сильный взрыв, и они решились подняться наверх — посмотреть, что произошло.

Оказалось, что снаряд полностью уничтожил флигель и все хозяйственные постройки на участке. Но на этом беды супругов не закончились. Буквально несколько минут спустя прогремел второй взрыв. На этот раз снаряд попал в крышу дома.

«После взрыва муж упал на землю. Я подбежала к нему, он лежал без сознания, его правая рука была вся в крови. Я оттащила его в укрытие», — вспоминает Галина Шевелева.

На утро супруги поехали в местную больницу, но она оказалась закрыта. Шевелевым пришлось ехать к родственникам в Одессу и обращаться за помощью там. После осмотра врачей Геннадию Павловичу выписали обезболивающие и сказали, что больше ничем не могут помочь. Мужчине требовалась дорогостоящая операция, которую он не мог себе позволить.

Через несколько месяцев Шевелевы обратились в местную травматологию в Донецке, где Геннадий Павлович прошёл курс реабилитации. Однако двигательные функции руки так и не восстановились.