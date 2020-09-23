Муж Веры Грибцовой из Горловки стал жертвой миномётного обстрела

Вера Грибцова из Горловки называет этот день «страшной пятницей». Её муж, 63-летний Алексей Грибцов, ушёл утром в магазин и погиб на обратном пути, не дойдя всего несколько шагов до своего дома.
«Когда произошёл взрыв, в доме задрожали стены и окна, было очень жутко. Алексей долго не возвращался. Я его ждала, а потом меня охватило чувство безумного страха, и я начала собираться на улицу, — вспоминает женщина. — Когда я выходила из квартиры, мне позвонила знакомая девушка и сообщила, что мой муж погиб. Земля ушла из-под ног, жизнь в момент перевернулась».
Вера Ивановна выбежала из подъезда, но тело Алексея уже забрали. Вскоре ей позвонили с просьбой приехать в морг на опознание.
Судмедэксперт рассказал, что это была мгновенная смерть. Алексею пробило осколками сонную артерию, он упал на землю и вскоре истёк кровью.
«Пять лет рана не заживает и не утихает. Алексей был любящий сын и отец, ни за что в это тяжёлое время не хотел оставлять родителей, — рассказывает Вера Ивановна. — Живём дальше в надежде, что тот, кто его убил, за это ответит».