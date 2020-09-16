Светлане Лушняк из Углегорска после обстрела ВСУ требуется постоянное лечение
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12 января 2015 года ВСУ усилили обстрелы Донецка, Горловки и других населённых пунктов Донбасса. В тот день многие мирные жители получили ранения разной степени тяжести.

В тот день около 10:30 утра начался миномётный обстрел Углегорска. Одна из мин попала в крышу частного дома 66-летней Светланы Лушняк. В этот момент женщина находилась в здании, а её муж Юрий — во дворе. В результате взрыва на Светлану обрушилась кровля, пенсионерку засыпало обломками.

«Муж вытаскивал меня из-под завалов, — вспоминает Светлана Лушняк. — Когда я выбралась, то обнаружилось, что моя рука сильно перебита в области кисти».

Юрий вызвал бригаду скорой помощи, которая доставила Светлану в больницу в соседнее Дебальцево. Врачи провели операцию и поставили диагноз: минно-взрывная огнестрельная травма левого предплечья.

Около недели женщина провела на стационарном лечении, а после ещё долго проходила реабилитацию. Но левая рука Светланы до сих пор очень плохо функционирует, женщине требуется постоянное поддерживающее лечение.