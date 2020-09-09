Женщина потеряла супруга во время обстрела Углегорска со стороны ВСУ
09 сентября 2020

«Муж сгорел заживо»: женщина потеряла супруга во время обстрела Углегорска со стороны ВСУ

25 июля 2020 | 10:01

СК возбудил 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

07 июля 2020 | 13:47

СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ

08 июня 2020 | 16:40

СК возбудил дело после обстрела посёлка в ДНР со стороны ВСУ

03 апреля 2020 | 12:08

СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР

25 марта 2020 | 11:48

СК России возбудил три новых дела по факту обстрелов в Донбассе

04 марта 2020 | 15:06

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

19 февраля 2020 | 10:40

СК России возбудил два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе

06 февраля 2020 | 09:36

СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

04 февраля 2020 | 10:24

СК показал фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

03 февраля 2020 | 11:41

СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР

30 января 2015 года ВСУ обстреляли несколько районов Донецкой области. Под артиллерийский огонь попали Макеевка, Донецк, Ясиноватая и Углегорск. Погибли более десяти человек, немалое количество мирных жителей были ранены.

Жительница Углегорска Елена Василенко (все имена в истории изменены по просьбе героини) в то время находилась в Москве. На следующий день после обстрела, около семи утра, ей позвонила знакомая и сообщила: муж Елены Максим погиб.

Женщина не могла в это поверить и начала звонить супругу, но его телефон был недоступен. Тогда Елена принялась обзванивать всех знакомых, проживающих в Углегорске, и спрашивать, действительно ли Максима больше нет в живых. Один за другим они подтвердили: случившееся — правда. 

«Во время обстрела Максим находился в квартире, в которой мы проживали. Снаряд попал в дом, возник пожар. Муж сгорел заживо», — рассказывает Елена.

Она так и не смогла сама похоронить мужа, потому что из-за постоянных обстрелов в город невозможно было въехать. Пришлось просить друзей забрать тело Максима из морга и похоронить. Елене удалось попасть на могилу мужа только спустя почти два месяца после его гибели, в марте.