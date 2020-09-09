Женщина потеряла супруга во время обстрела Углегорска со стороны ВСУ

30 января 2015 года ВСУ обстреляли несколько районов Донецкой области. Под артиллерийский огонь попали Макеевка, Донецк, Ясиноватая и Углегорск. Погибли более десяти человек, немалое количество мирных жителей были ранены.

Жительница Углегорска Елена Василенко (все имена в истории изменены по просьбе героини) в то время находилась в Москве. На следующий день после обстрела, около семи утра, ей позвонила знакомая и сообщила: муж Елены Максим погиб.

Женщина не могла в это поверить и начала звонить супругу, но его телефон был недоступен. Тогда Елена принялась обзванивать всех знакомых, проживающих в Углегорске, и спрашивать, действительно ли Максима больше нет в живых. Один за другим они подтвердили: случившееся — правда.

«Во время обстрела Максим находился в квартире, в которой мы проживали. Снаряд попал в дом, возник пожар. Муж сгорел заживо», — рассказывает Елена.

Она так и не смогла сама похоронить мужа, потому что из-за постоянных обстрелов в город невозможно было въехать. Пришлось просить друзей забрать тело Максима из морга и похоронить. Елене удалось попасть на могилу мужа только спустя почти два месяца после его гибели, в марте.