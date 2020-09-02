В Донбассе за Александром Нескородевым снайпер охотился с помощью БПЛА

9 марта 2020 года украинские силовики обстреляли в Донбассе прифронтовой посёлок Зайцево, который находится на окраине Горловки. Был открыт прицельный огонь из стрелкового оружия по мирному жителю. В результате мужчина получил тяжёлые ранения.

Александр Нескородев вместе с женой Ириной той весной обустраивали в Зайцево загородный дом, возделывали огород на участке, за счёт плодов которого и жили. 9 марта супруги приехали на дачу. Пока Ирина занималась хозяйством во дворе, Александр ушёл полоть грядки.

Через несколько минут мужчина услышал поблизости жужжание, но, оглядевшись, ничего не заметил и продолжил работать. Прошло ещё какое-то время, жужжание послышалось снова, уже ближе и громче. Александр поднял голову и увидел над собой беспилотник.

«Он улетел, но, как только я выпрямился, раздался выстрел. Боковым зрением я увидел, как летит пуля, а потом услышал выстрел. Я успел крикнуть Ире, что меня ранило, после чего потерял сознание и упал», — вспоминает Александр Нескородев.

Мужчина очнулся от криков жены. Александр, который в это время лежал лицом в землю, приподнял голову и увидел столб пыли. Это снайперы стреляли Ирине по ногам для запугивания.

Александр нашёл в себе силы проползти с перебитой ногой и ранением в живот несколько метров, чтобы не находиться на открытом пространстве. Когда обстрел прекратился, Ирина несколько минут пыталась дозвониться до скорой и сыновей, но связь постоянно обрывалась. Александр уже начал чувствовать слабость от потери крови, у него открылось внутреннее кровотечение.

К счастью, старший сын супругов приехал через 10 минут и отвёз родителей в центр Зайцево, где их ждала скорая. Александр всю дорогу до больницы кричал от боли.

«Чувствовал, как жизнь из меня уходит. Начал прощаться с родными, давать наставления сыну», — рассказывает Нескородев.

Операция длилась четыре часа. Три раза у Александра останавливалось сердце, он потерял более четырёх литров крови. Ещё пять-десять минут, и у него не было бы шансов выжить, признались потом врачи.

Александр провёл в больнице два месяца. Мужчина говорит, что остался жив «благодаря родственникам, врачам и богу».

Помимо повреждения кишечника, ему пробило таз. Сейчас он не чувствует ногу, при ходьбе опирается на неё, как на костыль. Впереди у Александра ещё четырёхмесячное лечение, а потом, скорее всего, инвалидность.