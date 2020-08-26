Семья Марии Кочетковой попала под бомбёжку во время прогулки с ребёнком

14 августа 2015 года ВСУ обстреляли несколько городов Донецкой области. Главными целями обстрела стали спальные районы и объекты городской инфраструктуры. В результате погиб один мирный житель, ещё несколько человек получили ранения.

В тот день около половины восьмого вечера 19-летняя Мария и её 21-летний муж Константин из города Ясиноватая гуляли с двухмесячной дочкой Викой. Молодые супруги отдыхали на детской площадке около своего дома, когда вдруг услышали «некое шуршание». Спустя несколько секунд прогремел сильный взрыв. Во дворе соседнего дома разорвался артиллерийский снаряд, и его осколки полетели в сторону семьи.

«Я почувствовала сильный удар с левой стороны и ощутила боль в плече и груди. По щеке потекла кровь, — вспоминает Мария Кочеткова. — Моя первая мысль была о дочке, которая спала рядом в коляске. Я тут же подбежала к ней. К счастью, она не пострадала. Тогда я посмотрела на мужа. Из его шеи пульсирующей струёй текла кровь. Я взяла Вику на руки, и мы с Константином побежали в укрытие».

Супруги спрятались в ближайшем подвале. Вскоре Константин потерял сознание. Мария позвонила своему отцу Сергею Васильевичу. Тот приехал к родным буквально через несколько минут. Он помог дочери поднять мужа и вывести его из подвала, после чего отвёз их в больницу в Ясиноватую.

По прибытии в госпиталь Константина сразу же отправили в операционную — у него открылось сильное кровотечение внутренней сонной артерии. В результате обстрела он получил множественные осколочные ранения головы, шеи и тела. Марии диагностировали осколочные ранения мягких тканей лица, левого плеча и груди.

Спустя три недели девушка была вынуждена снова обратиться к врачам. Раны на щеке не заживали, появилось воспаление. Марию госпитализировали и в отделении челюстно-лицевой хирургии донецкой больницы извлекли осколки.