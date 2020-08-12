Светлана Щербина из Харцызска чуть не лишилась зрения из-за обстрела ВСУ
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17 августа 2014 года некоторые города и районы Донецкой области, в том числе Харцызск, подверглись миномётному обстрелу ВСУ. Несколько человек получили ранения, многие дома в центре города были сильно повреждены.

Весь день 17 августа в Харцызске было спокойно, а около 17:00 ВСУ открыли огонь по городу. Светлану Щербину обстрел застал на работе — она была продавцом в одном из местных продуктовых. Когда началась бомбёжка, один из первых снарядов разорвался прямо напротив входа в её магазин. В этот момент женщина была в помещении одна и стояла за прилавком лицом к входной двери.

«Зазвенели стёкла, на меня посыпались осколки. Все окна и стеклянные витрины в магазине были разбиты. Осколки полетели мне в лицо и попали в правый глаз. Всё поплыло перед глазами, я почувствовала, что из глаза течёт кровь», — вспоминает Светлана.

Женщина вышла на улицу, где увидела поваленные деревья и огромные воронки от снарядов. Мобильной связи не было, и Светлане пришлось самостоятельно идти до городской больницы. Когда она добралась, там уже было очень много раненых.

В ходе осмотра оказалось, что в глазу пострадавшей застряли осколки. Женщине требовалась срочная операция, а для этого надо было ехать в травматологическую больницу в Донецк.

Из-за продолжающегося обстрела выехать из Харцызска было невозможно. Тогда Светлану на своём транспорте вывезли служащие Народной милиции. Они доставили женщину в Донецк, где она перенесла несколько операций.

На сегодняшний день Светлану продолжает беспокоить повреждённый глаз. Зрение так и не восстановилось и продолжает снижаться.