Семья Валентины Баранец пострадала во время ночной бомбёжки Горловки

14 марта 2020 года в результате ночного обстрела окраин Горловки в Донецкой области были ранены три человека, в том числе ребёнок. Больше всего от артиллерийского огня ВСУ пострадал Никитовский район и посёлок Никитовка.

61-летняя Валентина Баранец проснулась около трёх часов ночи от сильного взрыва. Он раздался со стороны центра посёлка Никитовка, в котором женщина живёт с семьёй. В доме помимо Валентины Станиславовны находились её супруг Михаил Иванович и их 13-летний внук Саша.

Через несколько секунд после первого взрыва прогремел второй — на этот раз уже непосредственно на участке семьи.

В доме посыпались стёкла, сразу же отключилось электричество.

«Мы с мужем крикнули внуку, чтобы он спускался в подвал, и сами побежали туда, — рассказывает женщина. — Я была очень напугана и не понимала, что происходит. Когда мы спустились в подвал и зажгли свечу, то я увидела, что моя ночная сорочка в крови, у мужа течёт кровь по лицу, а внука ранило осколками в голову».

Женщина не помнит, сколько времени они с семьёй провели в подвале. Супруги вместе с внуком осмелились выйти, только когда прекратился обстрел и они услышали чьи-то голоса.

К дому Баранец подошли соседи и вызвали для них скорую помощь. Врачи приехали через десять минут.

Валентина Станиславовна получила осколочные ранения грудной клетки и руки, а её муж и внук — осколочные непроникающие ранения головы.