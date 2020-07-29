Андрей Кравченко из Донбасса получил множество осколочных ранений
29 июля 2020

«Я ощутил боль во всём теле»: Андрей Кравченко из Донбасса получил множество осколочных ранений

25 июля 2020 | 10:01

СК возбудил 425 уголовных дел по событиям на юго-востоке Украины с 2014 года

07 июля 2020 | 13:47

СК возбудил дело в отношении полковника ВСУ

08 июня 2020 | 16:40

СК возбудил дело после обстрела посёлка в ДНР со стороны ВСУ

03 апреля 2020 | 12:08

СК России возбудил три дела о преступлениях украинских силовиков в ДНР и ЛНР

25 марта 2020 | 11:48

СК России возбудил три новых дела по факту обстрелов в Донбассе

04 марта 2020 | 15:06

СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ

19 февраля 2020 | 10:40

СК России возбудил два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе

06 февраля 2020 | 09:36

СК России возбудил дело по факту обстрела в Донбассе

04 февраля 2020 | 10:24

СК показал фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки

03 февраля 2020 | 11:41

СК возбудил новое дело по факту обстрела в ЛНР

11 июля 2016 года Горловка Донецкой области и близлежащие к городу посёлки были обстреляны украинскими силовиками. Трое мирных жителей получили ранения, около полусотни домов были повреждены.

В тот день в четыре часа утра 39-летний житель посёлка Зайцево Андрей Кравченко собирался на рыбалку. Пока он грузил в машину необходимые вещи, со стороны Дзержинска, который находился под контролем ВСУ, внезапно начался обстрел.

«Один из снарядов попал в угол нашего дома, в результате чего дом был частично разрушен. В момент взрыва я находился во дворе. Я ощутил сильный удар в затылок и спину, а затем боль во всём теле», — вспоминает Кравченко.

В этот момент его жена Анжелика и 17-летний сын Саша находились в доме. Женщина была уверена, что муж успел уехать, но когда она подошла к окну, то увидела окровавленного Андрея, лежащего во дворе. Анжелика поспешила на улицу, но дверь была повреждена взрывной волной, и сыну пришлось её выбивать.

Мобильная связь постоянно пропадала, женщине с трудом удалось дозвониться до скорой помощи. Но из-за непрекращающегося обстрела медики отказались ехать в посёлок. Тогда Анжелика на своём автомобиле (во время обстрела он стоял в гараже и не пострадал) отвезла мужа в больницу.

Андрея в срочном порядке прооперировали и положили в хирургическое отделение. Помимо множественных осколочных ранений туловища, он получил закрытую черепно-мозговую травму, к тому же были повреждены барабанные перепонки. Андрей до сих пор плохо слышит и страдает от постоянного шума в ушах.