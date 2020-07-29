Андрей Кравченко из Донбасса получил множество осколочных ранений

11 июля 2016 года Горловка Донецкой области и близлежащие к городу посёлки были обстреляны украинскими силовиками. Трое мирных жителей получили ранения, около полусотни домов были повреждены.

В тот день в четыре часа утра 39-летний житель посёлка Зайцево Андрей Кравченко собирался на рыбалку. Пока он грузил в машину необходимые вещи, со стороны Дзержинска, который находился под контролем ВСУ, внезапно начался обстрел.

«Один из снарядов попал в угол нашего дома, в результате чего дом был частично разрушен. В момент взрыва я находился во дворе. Я ощутил сильный удар в затылок и спину, а затем боль во всём теле», — вспоминает Кравченко.

В этот момент его жена Анжелика и 17-летний сын Саша находились в доме. Женщина была уверена, что муж успел уехать, но когда она подошла к окну, то увидела окровавленного Андрея, лежащего во дворе. Анжелика поспешила на улицу, но дверь была повреждена взрывной волной, и сыну пришлось её выбивать.

Мобильная связь постоянно пропадала, женщине с трудом удалось дозвониться до скорой помощи. Но из-за непрекращающегося обстрела медики отказались ехать в посёлок. Тогда Анжелика на своём автомобиле (во время обстрела он стоял в гараже и не пострадал) отвезла мужа в больницу.

Андрея в срочном порядке прооперировали и положили в хирургическое отделение. Помимо множественных осколочных ранений туловища, он получил закрытую черепно-мозговую травму, к тому же были повреждены барабанные перепонки. Андрей до сих пор плохо слышит и страдает от постоянного шума в ушах.