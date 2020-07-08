В результате обстрела Донецка Лидия Широченко навсегда прикована к инвалидному креслу
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3 июня 2015 года после недолгого затишья Донецк подвергся очередному артиллерийскому обстрелу ВСУ из РСЗО «Град». В числе прочих пострадал Кировский район города. На следующий день администрация района сообщила о шести погибших мирных жителях и тринадцати раненых.

Внезапно начавшийся в 15:30 обстрел застал 77-летнюю Лидию Широченко на выходе из кухни, а её 78-летнего мужа Виктора — во дворе дома. Супруги даже не успели осознать происходящее, когда один из снарядов попал в крышу кухни и взорвался.

Алексей, сосед семьи Широченко, видел произошедшее и тут же побежал к супружеской паре на выручку. Он оказал Лидии первую медицинскую помощь. В это время другие соседи вызывали скорую. Но из-за продолжающегося обстрела врачи так и не смогли приехать. Тогда Алексей сам на автомобиле доставил пожилую женщину в больницу.

«У меня были тяжёлые осколочные ранения. Врачи ампутировали мне левую ногу и правую руку, — рассказывает Лидия Широченко. — Муж получил лёгкие осколочные ранения».

На стационарном лечении Лидия находилась больше месяца. С тех пор она навсегда прикована к инвалидному креслу. Виктор в 2019 году скончался. Сейчас о женщине заботится сын.