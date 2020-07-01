Агата Аленевская оказалась в эпицентре взрыва

1 февраля 2015 года ВСУ нанесли массированный удар по Петровскому району Донецка. В результате артиллерийского обстрела жилых кварталов города были ранены несколько человек. Не обошлось без погибших. Многие дома оказались разрушены или повреждены.

В тот день в послеобеденное время 15-летняя Агата выгуливала собаку недалеко от дома. Девушка живёт вместе с родителями в Петровском — одном из самых обстреливаемых районов Донецка. За время военных действий его жителям не раз приходилось сталкиваться с попаданием снарядов в их дома, неоднократно была обстреляна школа.

Следом за Агатой на улицу вышла её мама Валентина. По пути в магазин она велела дочери идти домой. Когда женщина была уже в продуктовом, начался сильный обстрел. Выйти на улицу она не могла.

«Я была спокойна, потому что Агата согласилась пойти домой. Но когда я вышла из магазина, то услышала, что говорили о раненой девочке с собакой. Я тут же побежала к подъезду, — вспоминает Валентина. — Там я увидела, как какой-то мужчина несёт на руках мою Агату. От шока я даже не узнала в этом мужчине своего мужа».

Оказалось, что Агата не пошла домой сразу, а решила ещё раз обойти вокруг дома. В это время начался обстрел. Девушка испугалась и побежала, но попала в эпицентр взрыва. Раненую Агату увидел молодой человек, который живёт на первом этаже её дома. Он выскочил на улицу через балкон, взял лежащий рядом с девушкой телефон и позвонил её отцу, который в тот момент был дома.

Родители отвезли Агату в больницу. Девушка получила сквозное ранение бедра и многооскольчатый перелом. Также осколки задели седалищный нерв. Впоследствии это отразилось на подвижности голеностопа — какое-то время Агата не чувствовала пальцев на ноге.

Ей пришлось несколько раз лежать в больнице, но окончательно излечиться от последствий ранений оказалось невозможно. Через несколько лет после случившегося девушка снова научилась бегать, но при этом ей постоянно надо делать упражнения для укрепления мышц.

Сейчас Агата учится на третьем курсе экономического факультета Донецкого национального университета по специальности дизайн и арт-менеджмент.