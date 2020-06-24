Дом Игоря Сухова уничтожен во время бомбёжки

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1 мая 2017 года находящееся недалеко от линии соприкосновения с Украиной село Яковлевка Ясиноватского района Донецкой области было обстреляно ВСУ из тяжёлых видов вооружений.

Семья 45-летнего Игоря Сухова тем вечером только собралась поужинать, как на улице прогремел взрыв. От ударной волны на кухне посыпались стёкла, осколки снаряда забарабанили по крыше. Игорь крикнул жене и дочери, чтобы они спрятались в ванной — самом безопасном месте дома. Вскоре произошёл ещё один взрыв. В этот раз снаряд взорвался во дворе у Суховых.

«Я выглянул в окно и увидел, что от взрыва загорелась беседка. Самое страшное, что огонь уже перекинулся на крышу нашего дома. Мы все могли сгореть заживо, — рассказывает Игорь Сухов. — Я поспешил вывести из горящего дома жену и дочь. Они были сильно напуганы».

Во двор Суховых начали сбегаться соседи, чтобы потушить пожар. Но все усилия были тщетны — огонь становился всё сильнее. Тогда Игорь забежал в горящий дом, чтобы забрать документы. Мужчина успел схватить документы на дом и собранную заранее сумку с вещами. Их с женой паспорта к тому моменту уже сгорели.

Только оказавшись на улице, Игорь понял, что получил сильные ожоги. Особенно болели лицо и живот, пекло глаза.

К моменту приезда пожарных дом полностью сгорел. Вместе со спасателями приехала и скорая помощь. Медики обработали ожоги Игоря и предложили отвезти его в больницу. Но от госпитализации он отказался, решив, что пострадал несерьёзно. Со временем мужчина пожалел о своём решении — от полученных ожогов зрение стало падать.

После случившегося Суховы несколько дней жили у соседей, потом перебрались на съёмную квартиру.

Им так и не удалось восстановить дом. Полученных в качестве гуманитарной помощи стройматериалов оказалось недостаточно. Своими силами семья частично отстроила летнюю кухню, которая почти не пострадала от пожара, но для постоянного проживания она непригодна.