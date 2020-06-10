Семья Анны Ткаченко пережила два обстрела ВСУ

6 мая 2015 года, около 6:30 утра, село Широкино Новоазовского района ДНР подверглось артиллерийскому обстрелу. По оценкам ОБСЕ, около 12 снарядов попали по населённому пункту.

Тем ранним утром 27-летняя Анна полола грядки на огороде своего придомового участка. Неожиданно со стороны расположенных на побережье Азовского моря детских оздоровительных центров начался артиллерийский обстрел. Тогда там находились позиции ВСУ.

«Я испугалась и побежала в летнюю кухню. Но смогла пробежать лишь несколько шагов — прямо рядом со мной прогремел сильный взрыв. Я почувствовала удар в голову», — вспоминает Анна Ткаченко.

Несмотря на контузию, Анна добралась до кухни, где уже спрятались её муж и двое детей. Мужчина увидел, что жена ранена в правую ногу. Он осмотрел рану и сам достал торчавшие из неё осколки снаряда. Анна потеряла сознание.

Обстрел продолжался, и на участке Ткаченко разорвалось ещё несколько снарядов. Всё это время семья пряталась в летней кухне.

Затишье настало только к обеду. Тогда к Ткаченко пришли служащие Народной милиции и предложили помощь. Детей отвезли к родителям Анны, в посёлок Седово, саму женщину доставили в больницу.

Но семья не могла бросить хозяйство, и вскоре Ткаченко вернулись домой.

15 июня начался очередной артиллерийский обстрел. Несколько снарядов попали в дом. Из-за возникшего пожара он сгорел, как и летняя кухня. Ткаченко снова были вынуждены уехать в Седово. Они и теперь продолжают жить там на съёмных квартирах.

«Война лишила нас всего имущества, — говорит Анна. — Перспективы вернуться в свой дом у нас пока нет».