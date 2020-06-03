Любовь Карнабаева лишилась дома в результате артобстрела ВСУ

3 сентября 2014 года части ВСУ обстреляли село Весёлое Ясиноватского района ДНР. В результате артналёта мирные жители получили осколочные ранения, некоторые из них потеряли свои дома.

54-летняя Любовь Карнабаева в тот день пришла к своей сестре за продуктами. Вскоре начался артиллерийский обстрел. Любовь Николаевна вместе с сестрой и её мужем находилась на улице. После того как на участке разорвался первый снаряд, все побежали в дом. Но уже следующий попал в постройку, где укрылась семья.

«Я вышла из дома вся в крови, посечённая осколками, — вспоминает Карнабаева. — Муж сестры крикнул, чтобы все бежали прятаться в подвал. Добежать до укрытия никто не успел. Рядом разорвалась мина, потом вторая. Вокруг всё взрывалось и было как в тумане. Я не могла понять, что случилось, не слышала, как ранило других».

Какое-то время все лежали на земле, потом, несмотря на ранения, всё же сумели добраться до подвала.

Любовь Николаевна пролежала в больнице две недели. Женщина получила пять осколочных ранений, но врачи смогли вытащить только один осколок из глазницы. Другие пришлось оставить.

Боль чувствуется до сих пор. Временами женщина начинает задыхаться, не может нормально спать. Её собственный дом был полностью разрушен во время того обстрела. Сейчас пенсионерка живёт в общежитии и очень тоскует по своему старому жилью.