Спасатель Юрий Даниленков был ранен, помогая другим

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13 января 2015 года Донецк подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Больше всего пострадал посёлок Октябрьский и прилегающий к нему район аэропорта. Были повреждены десятки домов, несколько человек погибли, многие мирные жители получили ранения.

Около 13:00 в тот день в 7-ю пожарно-спасательную часть Донецка поступило сообщение о возгорании. В результате артиллерийского обстрела посёлка Октябрьский загорелись хозяйственные постройки, пожар грозил перекинуться на жилые дома.

В тот момент пожарный караул, в котором Юрий Даниленков работал водителем автоцистерны, ликвидировал в том же районе возгорание, также возникшее из-за обстрела.

Закончив работу, спасатели поехали на следующий вызов. На месте начальник караула попросил Юрия помочь аварийному автомобилю газовой службы, который застрял в снегу в ста метрах от возгорания.

«С помощью троса я вытянул машину на проезжую часть. Когда я поехал обратно, слева от моего автомобиля раздался взрыв. Осколки стекла полетели мне в лицо, меня оглушило», — рассказывает Даниленков.

Он пытался открыть глаза, но не мог. «Лицо пекло, всё было в крови, сильно болели глаза», — вспоминает Юрий.

На ощупь он открыл дверь машины и вывалился из неё. При падении спасатель ударился локтем, получил перелом лучевой кости.

Всё это время обстрел продолжался. Юрий услышал голоса людей, кричавших, чтобы он полз к ним. Это были газовщики, которые прятались от обстрела под автоцистерной. Когда обстрел прекратился, к Юрию подбежали сослуживцы, оказали первую помощь и отвезли в травматологический центр Донецка.

По дороге сотрудники МЧС подобрали и отвезли в больницу ещё двоих раненых. В глазном отделении травматологического центра Юрию провели операцию и извлекли осколки стекла из глаз. На сегодняшний день зрение мужчины практически полностью восстановилось.