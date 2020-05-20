Марина Федосова была ранена около своего дома в Донецке
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7 августа 2014 года Донецк подвергся жёсткому артиллерийскому обстрелу из РСЗО «Град» со стороны Вооружённых сил Украины. Погибли несколько мирных жителей, многие получили ранения разной степени тяжести.

В тот день, примерно в 15:00, 33-летняя Марина Федосова, жившая в доме №16 по улице Высоцкого Кировского района города, возвращалась домой. Сделав покупки в соседнем продуктовом магазине, женщина направилась в сторону дома.

«Я прошла едва ли 20 м, когда услышала сначала сильный свист, а через пару секунд — оглушительный взрыв, — вспоминает Марина. — Меня как будто толкнули. Я упала на землю и почувствовала, что левая рука и бедро в крови. Ещё одно ранение я получила в живот. Сознание не теряла, но всё было как в тумане».

Когда обстрел закончился, из домов начали выходить люди. К Марине подбежала женщина, спросила о самочувствии, перетянула ей руку жгутом из разорванной простыни и сообщила: скорая помощь уже в пути. Врачам пришлось погружать Марину в машину на каталке — самостоятельно подняться она не могла.

Женщину доставили в хирургическое отделение одной из местных больниц, провели операцию и извлекли осколки.

Марине пришлось два месяца пролежать в больнице, ещё полтора года она потратила на реабилитацию. Ранения до сих пор периодически напоминают о себе ноющей болью, говорит она.

Но Марине ещё повезло. В тот же день, 7 августа 2014-го, погибла жившая по соседству на той же улице в доме №10 53-летняя Нина Сидоркина. Когда начался обстрел, женщина находилась около своего подъезда. На месте происшествия было обнаружено множество остатков ракетных частей снарядов «Град».