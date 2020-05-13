Эдуард Ампилогов потерял мать под обломками разбомбленного дома

24 августа 2014 года украинские ВВС обстреляли город Харцызск Донецкой области. По сообщениям местных жителей, обстрел производился реактивными системами залпового огня «Град» и «Смерч».

Тем летним днём 58-летний Эдуард Ампилогов и его 82-летняя мать, Нина Ивановна, находились в своём доме на окраине города. Около 14:00 на улице прогремел взрыв. Эдуард подошёл к окну посмотреть, что произошло. В этот момент раздался второй взрыв. Артиллерийский снаряд попал прямо в подвал дома Ампилоговых.

На Эдуарда упали потолочные перекрытия, на какое-то время он потерял сознание.

«Я услышал, что кто-то зовёт меня по имени. Когда я открыл глаза, то оказалось, что на меня упал потолок и я не могу пошевелиться. Я крикнул в ответ, что жив и нахожусь в доме, придавленный плитой», — вспоминает Эдуард Ампилогов.

Это соседи, увидев разрушенный дом Эдуарда, поспешили ему на помощь.

Они вызвали МЧС. Через полчаса вместе со спасателями они вытащили Эдуарда из-под завалов и приступили к поиску его матери. Тело женщины смогли обнаружить только через несколько часов. Нина Ивановна погибла на месте.

Эдуарда тем временем на скорой отвезли в больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Врачи хотели его госпитализировать, но он отказался и вернулся домой, потому что очень переживал за мать. О том, что её больше нет, он тогда не знал.

Но через пару дней всё же пришлось обратиться за помощью к врачам: усилилась боль в плечевых суставах. Эдуарда положили в больницу на два месяца. Последствия ранения беспокоили его ещё более пяти лет.

Благодаря помощи друзей, соседей и просто неравнодушных людей дом удалось полностью восстановить. Эдуард с женой переехали в него три месяца назад.

«Из остатков снаряда, которые я нашёл во дворе дома, хочу смастерить памятник войне в Донбассе, который будет напоминать о ней будущим поколениям», — говорит Эдуард Ампилогов.