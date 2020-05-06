Лариса Чернобаева и её муж стали мишенями ВСУ на майские праздники в 2018 году
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1 Мая — Праздник весны и труда, День международной солидарности трудящихся, который также отмечают на Украине, — в 2018 году стало памятным для жителей посёлка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области совсем по другой причине. В тот день их населённый пункт подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

В результате попадания гранат во двор одного из домов двое мирных жителей получили ранения.

56-летняя Лариса Чернобаева вместе с мужем-сверстником Виктором проводили время на своём участке. Около 13:00, когда женщина ушла в летнюю кухню, чтобы приготовить обед, неожиданно начался обстрел.

«Я выбежала на улицу и направилась в сторону подвала, в котором мы всегда прятались от обстрелов. Муж тоже побежал в укрытие», — вспоминает Лариса.  

Когда оба уже были около входа в подвал, снаряд гранатомёта попал в гараж, находящийся в десяти метрах.

«Я ощутила сильную боль в правой ягодице, а также заметила следы крови у мужа на ключице», — рассказывает женщина.

Уже через десять минут после обстрела к супругам подоспели на помощь служащие Народной милиции, оказали им первую медицинскую помощь и отвезли в больницу в Горловку.

После выписки Лариса ещё месяц ходила на перевязки: рана заживала плохо. А её мужу Виктору пришлось долго восстанавливать подвижность плечевого сустава.