Мужчина стал свидетелем обстрела автостанции и был ранен

11 февраля 2015 года целью артиллерийского обстрела ВСУ стала центральная автостанция и металлургический завод в Ленинском районе Донецка. В результате погибло четыре мирных жителя, трое получили ранения.

Ранним утром того дня 29-летний Кирилл Евсеев (имя изменено по просьбе героя) ехал на работу. Молодой человек добирался до места работы с автобусной пересадкой на автостанции «Центр». Около 07:20 Кирилл пересел на нужный ему маршрут.

«Мой автобус стоял вторым на платформе, рядом был припаркован жёлтый автобус «Эталон». В какой-то момент со стороны металлургического завода раздались взрывы. Один прогремел прямо рядом с моим автобусом», — вспоминает Кирилл.

Его оглушило, несколько осколков попало в лицо, и он сразу выбежал из автостанции на улицу. Мелкие фрагменты попали и в глаза, тем не менее видеть Кирилл мог. Жёлтый автобус «Эталон» был объят пламенем.

«Водитель автобуса сгорел заживо», — рассказал мужчина.

Молодой человек позвонил родителям, сообщил о случившемся, а затем пешком отправился в больницу. Врачи извлекли осколки из мягких тканей и направили Кирилла в травматологию к окулисту. Там ему сделали операцию и удалили осколки из глаз. Кирилл пролежал в больнице две недели.