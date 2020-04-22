Олег Адоньев был ранен при эвакуации жителей Горловки

27 июля 2014 года запомнилось жителям Горловки мощнейшим артналётом. Этот город и ближайшие к нему районы Донбасса были обстреляны ВСУ из «Града». В тот день погибло много мирных жителей, несколько десятков человек были ранены, некоторые из них стали инвалидами.

На следующий день началась эвакуация. 56-летний Олег Адоньев вместе со своим 28-летним сыном Вячеславом перевозили людей из Горловки в Россию. Около 20:00 они выехали из города на двух микроавтобусах, возглавив автоколонну. Олег ехал первым, Вячеслав следовал за ним.

На стёклах машин были наклеены знаки «Люди». В салоне автомобиля Адоньева-старшего было 14 человек, среди них — двое детей. Автоколонна двигалась в сторону пропускного пункта «Мариновка». Поскольку Шахтёрский район в то время подвергался сильным обстрелам, пришлось ехать в объезд.

Примерно в 23:00, когда колонна проезжала село Рассыпное, ВСУ начали её обстреливать. Олег Адоньев услышал громкий хлопок и почувствовал сильную боль в правой ноге. «Спустя несколько секунд после взрыва по нашим машинам был открыт огонь из стрелкового оружия, — вспоминает он. — Из салона своего автомобиля я слышал крики людей, кто-то из пассажиров тоже получил ранение». Не обращая внимание на боль в ноге, мужчина нажал на педаль газа. Он торопился уйти от обстрела.

В зеркало Олег видел, что автомобиль его сына движется за ним. Обстрел продолжался, и через несколько минут машину Вячеслава повело в сторону, она встала. Олег продолжал ехать вперёд. Мужчина остановился только в соседнем селе, у поста Народной милиции. Рассказав о случившемся, он потерял сознание.

Милиционеры выехали на место происшествия и обнаружили Вячеслава, тяжело раненного в живот. Отца и сына отвезли в Торез, в местную горбольницу. Дальнейшее лечение они проходили уже в России.