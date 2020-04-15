Марина Шведченко потеряла трёхлетнего сына при эвакуации из Горловки

27 июля 2014 года Горловка в Донецкой области подверглась сильнейшему артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град». В то воскресенье были обстреляны жилые районы, в результате погибло множество людей, десятки человек были ранены. Выжившие спешили покинуть город.

Марина Шведченко и её муж Валерий решили уехать из Горловки вместе с детьми — 11-летней Ярославой и трёхлетним Всеволодом — на следующий день после обстрела. Около девяти часов вечера 28 июля вся семья в составе небольшой колонны выехала из города в сторону пропускного пункта «Мариновка» на границе с Россией.

Людей вывозили на двух микроавтобусах местные жители, отец с сыном, которые целенаправленно занимались эвакуацией людей из Горловки. К ним присоединились несколько легковых машин. Из-за того, что основные трассы обстреливались, людей везли второстепенными дорогами, через сёла.

Около 23:00 при выезде из села Рассыпное рядом с автомобильной колонной раздалось несколько взрывов, после чего машины начали обстреливать из автоматического оружия. Водитель, с которым ехали Шведченко, ускорил движение, но, проехав несколько сотен метров, получил ранение и был вынужден остановиться.

Во время обстрела Марина получила множество осколочных ранений. У женщины были перебиты кости правой голени и насквозь прострелена левая нога. Ярослава получила осколочные ранения кисти и поясницы. Маленькому Всеволоду пуля попала в грудную клетку и пробила лёгкое. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали его смерть.

«Что происходило после обстрела, я плохо помню, потому что постоянно теряла сознание», — вспоминает Марина Шведченко.

Её муж и другие пассажиры пытались вызвать скорую. На помощь пострадавшим подоспела Народная милиция, женщину вместе с дочерью доставили в больницу в Торезе.

Сейчас семья Шведченко живёт в Севастополе.

«Мне до сих пор страшно вспоминать эти события. Страшно за людей, которые остались там и подвергаются ежедневным обстрелам», — говорит Марина.