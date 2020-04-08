Екатерина Мосина чудом выжила после осколочных ранений

Днём 5 февраля 2015 года Куйбышевский район Донецка подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. На следующий день 18-летняя Екатерина Мосина вместе с мамой отправилась проверить, не пострадал ли их частный дом. Убедившись, что всё в порядке, женщины засобирались назад. Примерно в 14:00, когда они шли по улице, начался новый артналёт. Укрытия рядом не было, мать и дочь решили переждать обстрел в магазине, который располагался в подвальном помещении многоквартирного дома.

Екатерина была уже рядом со ступеньками, ей оставалось сделать несколько шагов, когда рядом прогремел мощный взрыв.

«Я понимала, что мина летит именно в меня. Раздался треск, как у костра. Я хотела присесть, но не успела», — вспоминает Екатерина.

Девушку отбросило взрывной волной и оглушило. Первое, о чём она подумала: «Как там мама?» Её маме повезло: она не успела подойти к входу и спряталась за углом здания — её не задело осколками. Находясь в шоковом состоянии, Екатерина сама спустилась в магазин. Там уже находились другие раненые дончане.

Только тогда девушка заметила, что она вся в крови. Собравшиеся в подвале люди бросились ей на помощь. Сразу стало понятно: ранения крайне серьёзные, счёт идёт на минуты. Дожидаться скорой не стали, отвезли Екатерину в ближайшую больницу. Там медики подтвердили опасения: два проникающих ранения брюшной полости, одно слепое ранение ноги и одно сквозное — руки.

Персонал больницы отказался оперировать столь сложные ранения, так как не было нужных препаратов, инструментов и специалистов. На карете скорой девушку повезли в городскую больницу имени Вишневского (ЦГКБ №1). Это был единственный шанс спасти жизнь раненой, хотя не было никаких гарантий, что она не умрёт по дороге. А обстрел ВСУ тем временем только усиливался.

Екатерине повезло: она доехала до больницы. Операция шла до позднего вечера. Девушке удалили желчный пузырь и смогли извлечь один осколок. Второй кусок металла медики трогать побоялись. Он застрял в труднодоступном месте под лёгким — доставать его было слишком опасно. Остальные множественные ранения серьёзной угрозы для жизни не представляли.

Реабилитация длилась более полутора месяцев, но Екатерина до сих пор полностью не восстановилась. Девушка постоянно испытывает боли при смене погоды. Врачи говорили, что из-за ранения у Екатерины будут серьёзные проблемы с беременностью, прогнозировали роды только при помощи кесарева сечения.

Впоследствии девушка окончила педагогический колледж, вышла замуж, работает в школе учителем музыки. А в 2019 году Екатерина родила мальчика — без хирургического вмешательства.