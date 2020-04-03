Екатерина Дубинка получила ранение во время обстрела ВСУ
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Село Васильевка, что к северу от Донецка, уже много лет считается прифронтовым. Населённый пункт — как полуостров: с трёх сторон отделён от соседних районов линиями разграничения ополченцев и ВСУ. В двух-трёх километрах от частных домов расположены укрепления украинских военных. Местные жители постоянно слышат раскаты артиллерийской стрельбы и автоматные очереди.

9 июня 2018 года 25-летняя жительница Макеевки Екатерина Дубинка приехала в село Васильевка, чтобы проведать своих бабушку и дедушку — Татьяну и Григория Максименко. Привезла им лекарства. Весь день в селе было спокойно. Где-то вдалеке привычно громыхало. Девушка занималась домашними делами и отдыхала.

Примерно в 17:00 ВСУ начали минометные удары по частному сектору. Екатерина вместе с бабушкой и дедушкой пережидала обстрел в доме. Артиллерия не смолкала почти два часа. Когда всё закончилось, девушка вышла во двор, чтобы закрыть калитку. Не успела она спуститься с крыльца, как почувствовала удар в бок. 

«Взрыва не было. Был хлопок и удар в бок. Я посмотрела на одежду и увидела дырку и кровь», — вспоминает Екатерина. 

Девушка позвонила сестре, попросила вызвать скорую помощь, а сама вернулась домой. Медики госпитализировали Екатерину, сделали рентген-снимок и диагностировали глубокое слепое проникающее ранение чуть ниже крайнего правого ребра. Были серьезные опасения, что пострадали жизненно важные внутренние органы, и что придется делать ряд сложных, рискованных операций.

Екатерине повезло — осколок не задел важных органов. Девушка после операции быстро пошла на поправку. Но её мучают боли в правом боку, в том месте, где вошёл осколок. И до сих пор преследуют кошмары. В Васильевку Екатерина больше не ездит.

«Мне почти каждый день снилось, что я погибаю», — рассказывает Дубинка.

В конце января 2019 года ВСУ вновь обстреляли дом Татьяны и Григория Максименко. Тогда во двор прилетело пятнадцать мин. Был уничтожен гараж, сильно повреждена крыша дома. По счастливой случайности, пенсионеры не были ранены. Но они получили тяжелейший стресс. 87-летняя Татьяна Максименко так и не смогла оправиться от шока. У неё обострились различные заболевания, и в октябре 2019 года она умерла. 