Татьяну Одижную ранило осколком у неё дома
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8 февраля 2015 года в жилых районах Донецка прозвучали взрывы. ВСУ начали в очередной раз обстреливать город. Около десятка снарядов упали во дворы. Во многих домах были выбиты окна. Некоторые постройки были разрушены, а системы отопления и линии электропередач повреждены.

Утром того дня 48-летняя Татьяна Одижная находилась у себя в квартире вместе с 23-летним сыном Дмитрием. Было 8:30, женщина была одна в гостиной, когда рядом с её домом начали рваться снаряды. Татьяна бросилась из комнаты в коридор, но добежать до него не успела.

Снаряд разорвался во дворе дома, примерно в 10—15 метрах от здания. Один из осколков разбил окно в квартире женщины и попал ей в лицо. По лицу потекла кровь.

«Я не могла открыть левый глаз», — вспоминает Татьяна. Её сын, к счастью, не пострадал.

На помощь женщине поспешили соседи, вызвали скорую помощь. Врачи отвезли раненую в травматологический центр, где провели обследование, а потом — в больницу, в челюстно-лицевую хирургию. Там Татьяне сделали операцию по извлечению осколка.

После случившегося женщина на целый месяц ослепла на левый глаз. И только усилиями благотворителей в дальнейшем ей смогли сделать операцию по замене хрусталика. Зрение до конца так и не восстановилось.

«Но я вижу, и на этом спасибо», — говорит Татьяна.