16-летняя девушка и её мама едва не погибли при обстреле Донецка

21 января 2015 года состоялся последний бой за международный аэропорт Донецка. Развязка многомесячной борьбы стала одним из ключевых событий вооружённого конфликта на юго-востоке Украины, которое привело к остановке наступления ВСУ на Донецк.

В тот день 16-летняя Ксения Пчелинцева (имя изменено по просьбе героини) вместе со своей мамой Людмилой находилась в своём частном доме на окраине города. Около восьми вечера ВСУ начали в очередной раз обстреливать Донецк. Мать с дочерью решили переждать атаку, спрятавшись в прихожей, подальше от окон. Обстрел продолжался около получаса. Когда всё затихло, Ксения с Людмилой пошли на кухню. В этот момент артиллерийский снаряд попал в крышу дома прямо над тем местом, где они находились.

«Дальше начался кошмар», — вспоминает Ксения.

Взрывная волна была такой силы, что мать и дочь отбросило в разные стороны, они обе потеряли сознание. Людмила очнулась первой и начала искать Ксюшу под обломками дома. Девушка была сильно ранена в руку, а её мама получила ранение в ногу и брюшную полость. Лишь по счастливой случайности внутренние органы не были повреждены.

Несмотря на шоковое состояние, Людмиле удалось перебинтовать руку дочери, после чего женщина потеряла сознание. Растерянная Ксения вместо скорой помощи позвонила отцу. Вскоре тот приехал домой вместе с медиками. К тому времени одна из комнат уже горела. Отец Ксении пробрался сквозь обломки к жене и дочери, взял на руки Людмилу, которая так и не пришла в себя, и вынес её на улицу. Остановить пожар было уже невозможно. Дом сгорел дотла.

В больнице врачи около шести часов собирали сильно раздробленные кости правой руки Ксении. Девушка до марта пролежала в больнице, а после перенесла несколько пластических операций по удалению послеоперационных рубцов. Несколько шрамов так и остались. Ксения получила третью группу инвалидности, её правая рука до сих пор ограничена в движениях.

Полученные ранения не помешали Ксюше учиться в институте физической культуры и спорта. А ещё она преподаёт физкультуру в одной из городских школ. Восстановить дом у семьи девушки возможности нет. Они продолжают жить на съёмной квартире.