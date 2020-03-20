13-летнюю девочку из Донбасса обстреляли вместе с родителями

В сентябре 2014 года посёлок шахты «Трудовская» находился под плотным обстрелом. Многие жилые дома были повреждены, газоснабжение нарушено. На протяжении долгого времени жители посёлка просыпались и засыпали под звуки взрывов и перестрелки.

9 сентября 2014 года 13-летняя Яна Измайлова (имя изменено по просьбе героини) только вернулась в ДНР из России, где вместе с мамой навещала свою старшую сестру. Их встретил отец девочки. Около шести часов вечера, выезжая из посёлка шахты «Трудовская», семья попала под обстрел.

«Мы ехали по главной дороге, потом свернули на смежную, и в этот момент произошёл взрыв, — вспоминает Яна. — Мы до сих пор точно не знаем, что это было».

Лобовое стекло разбилось, осколки попали маме в лицо и Яне в руку, отец при этом не пострадал.

Когда Измайловы пришли в себя, к ним на помощь поспешил ополченец. Он перевязал бинтами голову мамы Яны, и семья поехала дальше. Вскоре их остановили на блокпосту ДНР. Выслушав рассказ о случившимся, ополченцы сопроводили пострадавших в больницу. Врачи почистили и зашили раны Яны и её мамы, но осколки у обеих вытащить так и не смогли. Через неделю у женщины начались осложнения: на месте раны из-за неудалённого осколка образовалась шишка. Пришлось делать операцию, на лице остался шрам.

В то время по посёлку «Трудовской» стреляли постоянно, и, по словам Яны, на улицу невозможно было выйти. Девушка до сих пор вспоминает произошедшее.

«Страх остался», — признаётся она.

Во второй раз девушка попала под обстрел в начале 2016 года. Яна шла по главной улице посёлка, по открытой местности, когда ВСУ внезапно начали обстрел из огнестрельного оружия.

«Возле меня в дерево попала пуля. Я остановилась в паническом страхе, не могла ничего сделать. Позади шёл мужчина, он меня окликнул, и я побежала к нему. Его знакомые вывезли нас оттуда на машине», — рассказывает девушка.