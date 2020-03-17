Марина Рабец осталась инвалидом после обстрела ВСУ

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Обстрелы Кировского, что примерно в 50 км к северо-востоку от Донецка, начались в конце августа 2014-го. В городе не было подразделений ополчения и военной техники. Здесь текла обычная мирная жизнь. ВСУ били точечно — то по местной шахте «Комсомолец Донбасса», то по соседним посёлкам. Затем удары стали наноситься по отдельным зданиям и объектам.

26 августа украинская артиллерия уничтожила православный храм Кировского. Погибли несколько человек. 

Рано утром 5 сентября 2014 года начался новый обстрел. В квартире 34-летней сотрудницы местной поликлиники Марины Рабец, где она жила вместе с дочкой и мамой, все ещё спали. 

«Я проснулась от удара. Словно пощёчину звонкую дали. Что-то упало на постель. Открыла глаза, а в квартире пыль бетонная», — вспоминает Марина Рабец.

Женщина сначала даже не поняла, что за её окном взорвался снаряд. Боеприпас попал в дерево, стоявшее прямо напротив квартиры Марины. Детонация была настолько мощной, что взрывная волна не только выбила в квартире окна, но и снесла все межкомнатные стены и перекрытия. Сильно повредила потолок.

В этот момент Марина услышала голос мамы. Пожилая женщина находилась в соседней комнате, её зацепило фрагментами рушащихся перекрытий и стен, но по счастливой случайности она не получила серьёзных травм. Дочь Марины и вовсе отделалась легким испугом: осколки разорвавшегося снаряда не задели её.

Марине Рабец повезло меньше всех: она получила множественные ранения и истекала кровью. Первыми на помощь пришли люди, находившиеся рядом, — вкололи женщине антишоковые препараты, а затем, не дожидаясь скорой помощи, отвезли её в местную больницу.

Медики оказали первую помощь и диагностировали тяжёлые множественные ранения и травмы: ранение шеи, контузию, многооскольчатый перелом верхней берцовой кости со смещением, тяжёлое ранение кисти.  

Марине требовалась срочная сложная операция, поэтому раненую отправили в соседнюю Макеевку. Кисть левой руки восстановить полностью не удалось, пришлось ампутировать два пальца. Ногу собирали буквально по кусочкам. Лечение длилось три месяца, Марину выписали из больницы только в ноябре. Восстановиться полностью ей так и не удалось, сейчас у Марины вторая группа инвалидности.