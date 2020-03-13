Виктор Ильин потерял родителей после обстрела украинскими «Градами»

Летом 2014 года после ряда крупных неудач на фронте украинские силовики всё чаще стали применять тяжёлую ствольную и реактивную артиллерию. Били не только по жилым кварталам, но и по гражданским медицинским учреждениям — прицельно, прямой наводкой по стационарам и клиникам, где лечились пострадавшие от обстрелов мирные жители.

К зиме того года ВСУ стали регулярно практиковать артналёты на поликлиники и больницы Донецка. Так было и вечером 1 декабря, когда украинские военные вновь ударили по Петровскому району, где жила семья Виктора Ильина. Тогда ему был 31 год. Своё настоящее имя он не называет: боится преследования со стороны официального Киева.

Виктор, его сестра и родители в роковой для них час все вместе находились в большой комнате. Было примерно половина двенадцатого вечера, когда тишину разорвали взрывы снарядов.

«Всё произошло в считаные секунды. Три взрыва — и затем четвёртый, прямо напротив нашего окна», — вспоминает мужчина.

Несмотря на то что всё произошло почти мгновенно, мужчины успели среагировать и бросились на пол, чтобы закрыть собой женщин. Промедли они секунду-другую, погибли бы все. Взрывом вышибло окна, изрешетило всю комнату. Виктор и его отец приняли на себя часть смертоносных осколков. Мужчины получили множественные ранения головы, но женщин не задело.

Обстрел закончился так же быстро, как и начался. По свидетельствам очевидцев, стреляли с северо-запада, со стороны населённого пункта Красногоровка, который до сих пор остаётся под контролем ВСУ. Раненым помогли ополченцы — вкололи им обезболивающее. Через несколько минут появились медики. Дом Ильиных находится рядом с 14-й городской больницей, и, скорее всего, артудар «предназначался» именно этому медучреждению, куда привозят раненых со всего Петровского района. Несколько снарядов украинской РСЗО «Град» попали тогда и в больницу, но, к счастью, никто из медиков и пациентов не пострадал.

Четыре других снаряда упали в ста метрах от больницы, во дворе многоквартирного дома. Виктор пролежал в больнице до середины февраля 2015 года. Спасти его отца медики не смогли. Мама Виктора, потрясённая случившимся, тяжело заболела и скончалась в 2017 году.