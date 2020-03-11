Наталья Щербакова чудом выжила после обстрела родного города

22 августа 2014 года — один из самых страшных дней в истории Харцызска, расположенного в 25—30 км восточнее Донецка. Во время боёв за Иловайск он превратился в прифронтовой город, который неоднократно подвергался массированным обстрелам со стороны терпящей поражение украинской армии.

Вечером 22 августа 30-летняя Наталья Щербакова (у них с мужем была своя ферма) собиралась кормить вернувшихся с выпаса коров. Супруг был в отъезде, и помочь таскать мешки с комбикормом пришёл сосед — Сергей Бурковский. Оба находились под навесом у коровника, когда раздался взрыв.

«Взорвалось над нашей головой. Мина попала прямо в балку, в перекрытие. Нас отбросило взрывной волной примерно на метр», — вспоминает Наталья.

Женщина получила тяжёлое ранение в спину. Она оставалась в сознании, но подняться не могла. Как выяснилось позже, осколок вошёл через спину и застрял в животе. Сергей упал и лежал рядом без сознания. Несмотря на то что обстрел продолжался, на помощь пострадавшим стали сбегаться соседи. Наталью на частном автомобиле повезли в местную больницу. Сергея спасти не удалось, он скончался на месте.

У женщины было сильное внутреннее кровотечение. Врачи поняли: нужна срочная операция. Но в местной больнице не было анестезиолога, и медики, рискуя потерять пациентку, всё же решились везти её в соседнюю Макеевку — там было всё необходимое для операции.

В пути Наталье стало совсем плохо. Врачам приходилось медикаментозно поддерживать стремительно падающее давление. В какой-то момент тонометр показал фатальные цифры — 30 на 20. До больницы женщину довезли, но за успех операции никто не ручался. Она продлилась четыре часа, затем реанимация и 40 дней на лечение.

«У меня было давление 30 на 20 и остановка сердца», — вспоминает Наталья Щербакова.

Врачи совершили чудо — Наталья выжила. Но молодая женщина осталась прикованной к инвалидному креслу. Осколок украинской мины раздробил позвоночник. Полностью восстановиться не помогли ни поездки на лечение и реабилитацию в Крым, ни повторные операции — она до сих пор не чувствует ног.

Несмотря на тяжёлое ранение, Наталья не опускает руки и старается жить обычной жизнью, практически ежедневно посещает спортзал. Коров пришлось отдать родителям. Теперь они с мужем занимаются производством домашних сыров. Они единственные частные сыровары в Харцызске. В 2017 году у супружеской пары родился третий ребёнок.

22 августа 2014 года в результате обстрелов со стороны ВСУ жилых кварталов Харцызска погибли пять человек.