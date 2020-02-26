Людмила Есикова родила ребёнка после тяжёлого ранения

Петровский район Донецка считается одним из самых опасных. Линия соприкосновения с войсками ВСУ окружает эту часть города с трёх сторон. Местные жители вынуждены прятаться от обстрелов уже пять с половиной лет.

2 августа 2014 года украинские военные обстреляли среднюю школу №101. Сначала выпустили одну мину: скорее всего, это был пристрелочный выстрел. Боеприпас пробил крышу, в здании начался пожар. Местные жители вышли из укрытий и направились к горящей школе. Среди них была и семья 24-летней Людмилы Есиковой: муж Дмитрий, мама Татьяна и отец Василий. На тот момент Людмила находилась на восьмом месяце беременности.

Есиковы не успели дойти до школы, когда вдали раздался звук нового артиллерийского выстрела. Отец Людмилы закричал, чтобы все бежали в дом. Через несколько секунд с неба обрушился шквал огня и металла.

Родители Людмилы погибли мгновенно. Сама девушка оказалась в нескольких метрах от места взрыва первого снаряда.

«Был сильный удар. Начали падать деревья», — вспоминает Людмила.

Её отбросило в сторону взрывной волной. Осколки посекли руки и ноги. Один из кусков металла впился в висок, другой в живот. Обстрел закончился так же внезапно, как и начался. К месту трагедии уже спешили медики. Людмила потеряла много крови. Шансов выжить практически не было, но врачам удалось спасти её. Настоящим чудом стало то, что при тяжёлом ранении в живот ребёнок не пострадал. Людмила восстановилась и, несмотря на тяжелейшее нервное потрясение, через два месяца родила вполне здоровую малышку Милану.

При обстреле 2 августа тяжёлое ранение получил и супруг Людмилы. Осколок полностью раздробил локтевой сустав. Дмитрий до сих пор не может самостоятельно согнуть и поднять руку, ему дали третью группу инвалидности. Молодой человек потерял работу на пилораме. Найти новую не получается. Дмитрию требуется операция, а также вживление имплантата. На это в семье Есиковых нет денег.