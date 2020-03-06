Денис Бондаренко потерял жену во время обстрела Горловки

В 2014 году подразделения ВСУ начали серию ожесточённых боёв за возвращение Горловки. 27 июля по городу был нанесён массированный удар с применением тяжёлой артиллерии и авиации, в результате которого погибло много мирных жителей.

В тот воскресный день Татьяна и Денис Бондаренко вместе с семимесячной дочкой Лизой отправились за покупками. Пока Татьяна была в супермаркете, Денис и Лиза ждали её на улице. В этот момент начался обстрел. Первые взрывы раздались в соседнем парке, потом снаряды стали разрываться всё ближе и ближе. Татьяна и Денис вместе с дочерью надеялись спрятаться за домами во дворах. Но они успели пробежать только десять метров, когда их накрыло взрывной волной.

«Если бы мы остались на том же месте, то не выжил бы никто. Мина упала совсем рядом», — вспоминает Денис.

Несмотря на сильную контузию, Денис смог удержаться на ногах. Татьяна же была ранена в шею. Осколок перебил ей артерию и трахею. Перед тем, как скончаться от кровопотери, молодая женщина была в сознании ещё три минуты.

«У меня был пакет с медикаментами, который я носил с собой с начала войны, — говорит Денис. — Но я не смог его раскрыть, осколком отсекло средний палец. Всё было в крови и выскальзывало из рук».

Крошечная Лиза получила ранение головы, у девочки была рассечена переносица. Вскоре Дениса с дочерью забрал один из патрулей, которые в то время дежурили на улицах города. В больнице им оперативно оказали первую помощь и зашили раны.

Сейчас Денис — инвалид третьей группы. В голове, плече и ноге у него осталось несколько неоперабельных осколков. До войны он работал электриком, но сейчас у него нет доступа к работам на высоте, нельзя даже встать на лестницу и поменять лампочку. Быстрая утомляемость и постоянная головная боль не дают на чём-нибудь долго концентрироваться, но Денис находит возможность заниматься ремонтом техники.

Лиза тоже получила контузию, два осколка так и остались в её голове. Девочку мучают приступы головной боли.

«Из-за этого она становится вялой и капризной. Помогают только сон и таблетки, — говорит Денис. — Я ей рассказал, что мама умерла. Лиза очень скучает по ней».