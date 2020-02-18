Сергей Дзебан стал инвалидом после ранения

Село Михайловка, что к северу от Шахтёрска, с самого начала вооружённого конфликта в Донбассе не имело никакого стратегического значения для противоборствующих сторон. Село расположено в низине, в стороне от магистралей. Здесь никогда не было военных объектов и техники. Тем не менее с августа 2014-го жители Михайловки находились в состоянии постоянного страха, они регулярно слышали артиллерийскую канонаду.

16 ноября 2014 года украинские силовики обстреляли мирное село из миномётной батареи. Сергей Дзебан, которому в тот год исполнилось 14 лет, с мамой и отчимом укрылся в подвале во дворе дома. Артналёт продолжался около часа, затем всё стихло и семья вышла на поверхность. Примерно через 15 минут обстрел возобновился. Подросток с мамой вновь побежали в сторону укрытия. В этот момент мина попала в летнюю кухню.

«Мне сильно посекло ноги, руку, осколки попали в живот», — вспоминает Сергей.

Валентина Дзебан также получила осколочное ранение. Отчим Сергея находился в летней кухне, куда и прилетела мина. Он по счастливой случайности не только остался жив, но и не получил увечий.

Когда обстрел закончился, Сергей и Валентина истекали кровью, им срочно была нужна медицинская помощь. Раненого подростка сначала доставили в больницу в городе Кировское, но ему потребовалась срочная сложная операция, которую можно было провести только в Донецке. Столичные медики шесть часов оперировали молодого человека, и в итоге его жизнь оказалась вне опасности. Затем начались долгие месяцы восстановления.

До февраля 2015-го Сергей находился в Донецке, позже проходил реабилитацию в московской клинике доктора Рошаля. Чтобы подросток мог ходить, ему вновь провели сложную операцию — установили металлический имплант, чтобы соединить раздробленные кости ноги. Но даже лучшие врачи и современные технологии не смогли вернуть Сергею Дзебану здоровье. У него третья группа инвалидности. Он не может полноценно заниматься спортом. До ранения Сергей хотел стать шахтёром, но от этой мечты пришлось отказаться. Сейчас молодой человек учится на третьем курсе и планирует стать программистом.