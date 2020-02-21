Александр Ястребов о спасении внука из-под завалов

В июле 2014 года велись ожесточённые бои за Саур-Могилу, главную высоту Донбасса. Самолёты ВСУ постоянно кружили над местностью и сбрасывали бомбы. Один из ударов пришёлся на жилые дома в городе Снежное, который находился в 10 км от зоны боевых действий.

Около шести часов утра 15 июля Александру Ястребову позвонила воспитательница детского сада. Женщина поинтересовалась, где сейчас находится его четырёхлетний внук Богдан, который попеременно ночевал либо дома с родителями, либо у бабушки с дедушкой. По её словам, в дом родителей Богдана на улице Ленина попал снаряд. Александр попытался дозвонится до невестки Дарьи, но телефон не отвечал.

Когда Александр вместе с родственниками оказался на месте трагедии, он увидел, что подъезд дома, в котором жили Ястребовы, полностью разрушен. Эта трагедия унесла жизни 11 человек. Под завалами погибла и мама Богдана Дарья. Спасатели не рассчитывали найти живых, но, когда стали разбирать завалы, услышали крики маленького Богдана.

«Он был прижат плитой. Мы с ним переговаривались, но вытащить его сразу не было возможности. Ребята из МЧС оценили ситуацию и решили поднять придавившее ребёнка перекрытие подъёмным краном, — рассказывает Александр. — Это были самые тяжёлые минуты. Когда видишь, что он жив, и думаешь: не дай бог, чтобы эта плита сорвалась».

Мальчик пробыл под завалами около четырёх часов. У него был сильнейший испуг, лёжа под завалами он пытался выбраться и исцарапал пальцы о бетон. Врачи диагностировали у него перелом тазобедренной кости. В реанимации городской больницы доктора несколько дней боролись за жизнь ребёнка. На протяжении двух недель он каждый день находился под общим наркозом. У Богдана стали отмирать ткани на ногах, начали отказывать почки.

Вскоре Богдана благодаря участию Доктора Лизы перевезли в Москву, где мальчик прошёл реабилитацию. Сейчас двигательные функции полностью восстановились и о трагедии напоминают только кошмары, от которых Богдан часто просыпается по ночам. Сейчас он ходит в третий класс. Несмотря на все трудности, он пытается справиться с нагрузкой наравне с остальными детьми.

«Мы с женой всё забросили и занимаемся только Богданом. Его отец уехал на заработки, но они каждый день общаются по скайпу, мальчик ждёт его приезда, — рассказывает Александр. — Сначала мы не говорили Богдану о случившемся, объяснили ему всё пару лет назад, тогда же съездили на могилу его мамы».