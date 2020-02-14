Виктория Покушалова потеряла дочь во время обстрела

Посёлок Коминтерново на юге ДНР подвергается обстрелам украинской артиллерии с осени 2014 года. В начале 2015-го, согласно Минским соглашениям, населённый пункт оказался в демилитаризованной зоне. Но артобстрелы не прекратились. Рядом с посёлком периодически происходили вооружённые столкновения между разведгруппами ВСУ и ДНР.

Вечером 18 июня 2017 года по частному сектору был открыт огонь из миномётов. Стреляли со стороны посёлка Талаковка, который находится под контролем ВСУ. Виктория Покушалова с дочерью Алёной, которой две недели назад исполнилось 19 лет, поспешили к соседке, чтобы укрыться в подвале. Украинские военные применили против мирных жителей «беспокоящий» огонь: делали одиночные выстрелы с большими паузами. Обычно такая тактика применяется для психологического воздействия.

Спустя час взрывы стихли. Покушаловы выждали ещё около получаса и, убедившись, что стрельба прекратилась, вышли из укрытия. Перед обстрелом Алёна включила стиральную машинку и теперь собиралась развесить бельё во дворе. Виктория пыталась отговорить дочь, но девушка решила не откладывать работу на завтра.

«Я легла отдыхать и минут через 10—15 задремала. И тут — бух! Я выскакиваю, а Алёна уже всё», — вспоминает Людмила Покушалова.

Мина попала в ореховое дерево, что росло во дворе, осколки разлетелись в разные стороны. От ранения в голову девушка погибла мгновенно. Как потом установили эксперты, это был фрагмент 82-миллиметровой мины.

По факту гибели Алёны Покушаловой прокуратура ДНР возбудила уголовное дело. Наблюдатели ОБСЕ планировали посетить место трагедии, но не смогли приехать из-за нового обстрела посёлка Коминтерново.

Спустя 40 дней после трагедии семья Покушаловых покинула Коминтерново. Уехали подальше от линии фронта и постоянных обстрелов. Сейчас они проживают далеко в тылу ДНР. В конце 2019-го убитая горем Людмила вновь обрела смысл жизни: на свет появилась долгожданная дочка Алиса.