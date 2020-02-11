Юлия Михайлова была изувечена при артобстреле

Обстрел остановки общественного транспорта в донецком микрорайоне Боссе 22 января 2015 года унёс жизни 13 мирных жителей. В тот день 23-летняя Юлия Михайлова ехала в райсовет, где работала секретарём. По пути девушка пересела в конец троллейбуса, в этот же момент прогремел взрыв.

«Доля секунды полностью меняет всю твою жизнь, — рассказывает Юлия. — Меня сразу сильно оглушило. Вокруг стояла пыль и запах пороха. Я огляделась по сторонам, в соседней машине заживо горел мужчина, потом посмотрела на себя и увидела оторванную руку. Спокойно подумала, что и с одной рукой живут, только надо выкарабкаться отсюда. Боялась, что троллейбус загорится».

Как только Юля попыталась встать, тут же упала. Нога была искалечена. Тогда она решила ползком выбраться из троллейбуса. Прохожие кричали, чтобы она пригнулась к земле, потому что обстрел ещё продолжается. Когда наконец всё кончилось, на помощь девушке подоспел мужчина, который оттащил её к остановке. Вокруг суета и крики раненых. «Скорая» смогла приехать к месту трагедии только через 30 минут. В ожидании помощи многие из пострадавших скончались.

Юлия не могла двигаться, она получила шесть открытых ранений. Оставалось только молиться. От этих воспоминаний, по словам девушки, ей уже не избавиться.

В больницу Юлию отвезли военные. Придя в сознание, она услышала вокруг себя разговоры: «Только не говорите ей, а то истерика будет». Девушка сказала, что знает о потере руки. Врачи в ответ спросили: «А о ноге? Её тоже нет». От этой новости Юлия снова впала в забытьё. Через неделю раненую отправили в Ростов-на-Дону, где она пролежала в реанимации 20 дней.

«Там пришло осознание, что я инвалид. Тогда уже и слёзы, и истерика. Начала задаваться вопросами: как жить дальше, как встать с кровати, как чистить зубы. Вопросы возникают и сегодня, когда сталкиваюсь с чем-то новым», — рассказывает девушка.

Сейчас Юлия уже немного освоилась с новой реальностью. Она самостоятельно готовит еду, стирает и убирает. Если ей требуется помощь, то рядом всегда находятся друзья, готовые помочь. Девушка мечтает о бионических протезах, которые, к сожалению, стоят очень дорого.

«Думаю, если верить в мечту, то она сбудется, главное — правильно загадывать желания», — считает девушка. Сейчас Юлия — депутат Народного совета ДНР. Она состоит в комитете по социально-жилищной политике.